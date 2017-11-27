Zonguldak'ta dakım elbiseyle dumanların arasında bebek aradı!

Alaplı Fatih Mahallesinde bulunan ve Afganistan uyruklu 6 kişinin yaşadığı 5 katlı binanın 4'üncü katında, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
AA'nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yoğun dumandan etkilenen Afgan uyruklu Mümin Kurbani (25) olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay sırasında mesaide olmayan Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, üzerinde takım elbise olmasına rağmen, yangına müdahale eden arkadaşlarına yardım etti.
Bu sırada evde bir bebek olabileceği söylentisi üzerine Taşkın, oksijen tüpünün bitmesine rağmen eve girdi ve yaklaşık 15 dakika içeride kalarak bebek aradı.
Taşkın, evde kimsenin olmadığı kanaatine varınca yanan evi terk etti.
Yangını mesai bitiminde öğrendiğini ve üstünü değiştirme fırsatı bulamadığını anlatan Taşkın, "Evde çocuk var dediler. Oksijen tüpümün bitmesine rağmen dumanı içime çeke çeke çocuk aradım. Yangını söndürmüştük. Ama burada bir kaç kişi içeride çocuk var deyince tekrar içeri girerek yastıkların altında çocuk aradım. Evde çocuk yoktu. Bu tür olaylarda dışarıdan kimsenin müdahale etmemesi lazım. İtfaiyeciler işini en iyi şekilde yapıyor" diye konuştu.
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