Taliban'a esir düşen ABD'li çavuş suçlu bulundu!

Taliban'ın elinde 5 yıl esir kaldıktan sonra Guantanamo'daki Taliban üyeleriyle takas edilen ABD'li çavuş Bowe Bergdahl'ın "firar" suçundan yargılandığı askeri mahkemece suçlu bulunduğu bildirildi.
AA'nın haberine göre, Afganistan'ın güneyinde, 2009 yılında birliğini terk ettikten sonra Taliban tarafından kaçırılan ve 5 yıl sonra Guantanamo Körfezi'ndeki Amerikan deniz üssünde tutulan 5 Taliban üyesinin serbest bırakılması sonucunda özgürlüğüne kavuşan Amerikalı çavuş Bergdahl, "firar" ve "düşman karşısında yanlış davranma" iddiasıyla Kuzey Carolina'da çıkarıldığı askeri mahkemede suçlu bulundu.
ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALABİLİR
Firar suçundan 5 yıla kadar hapis cezası alması beklenen Bergdahl'ın, düşman karşısında yanlış davranış sergilemekten de ömür boyu hapse mahkum edilebileceği ifade ediliyor.
Dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın "ABD için büyük başarı" olarak belirttiği Bergdahl'ın özgürlüğüne kavuştuğu takasın ardından, Afganistan'da aynı birlikte bulunan askerler Bergdahl'ı birliğini bilerek terk etmek ve onu arayan bazı askerlerin ölümüne neden olmakla suçlamışlardı.
İddiaların ardından Bergdahl'ın 2009 yılında birliğinden ayrılarak "birliğin güvenliğini tehlikeye atması" ve esir düşmesinde kasıt olup olmadığıyla ilgili yürütülen soruşturma geçen yıl ekim ayında tamamlanıp ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) gönderilmişti.
Çavuş Bergdahl, 2009 yılında Afganistan'dayken Taliban tarafından kaçırılmış ve yaklaşık 5 yıldır esir tutulduktan sonra, Mayıs 2014'te 5 üst düzey Taliban üyesinin serbest bırakılması karşılığında özgürlüğüne kavuşmuştu. Bergdahl'ın serbest bırakılması ABD’de Cumhuriyetçilerin sert tepkisine neden olurken, Başkan Obama takastan Kongreyi haberdar etmemekle eleştirilmişti.
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