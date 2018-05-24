Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Samet Aybaba’nın Bursaspor’a daha önceden söz vermesi nedeniyle görüşmelerin tıkandığı öğrenilirken, gözler Giray Bulak, Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Sadi Tekelioğlu ve Fatih Tekke’ye çevrildi.

41 yaşındaki Tamer Tuna’nın Göztepe’de müthiş bir performans sergilemesi üzerine Trabzonspor’un listesine girdiği ve Özkan Sümer’in masasının üzerinde Tuna isminin de eklendiği ifade edildi. Tuna’nın yakın çevresine Trabzonspor’u çalıştırmayı çok istediğini kendisine bu bağlamda şans verildiği takdirde neler yapabileceğini herkese kanıtlamak istediğini söylediği ifade edildi.

HUBOCAN VEDA ETTİ

Sezon başında Marsilya’dan kiralanan ve sözleş- mesinde opsiyon maddesi bulunan Hubocan, ayrıldığını resmen açıkladı. Hubocan, Trabzonspor ile devam etmeyeceklerini belirterek, “Opsiyon konusuyla ilgili bilgilendirme yapmadı. Benim için garip bir durum” ifadesini kullandı..