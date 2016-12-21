Yer Fıstıklı Paşa Böreği Malzemeler

Hamuru için;

4,5 su bardağı un

1 yumurta

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Bir tutam tuz

Aldığı kadar su

İç harcı için;

500 gr dana kıyma

1 adet kuru soğan

1 çay bardağı yer fıstığı

1 yemek kaşığı biber salçası

Pulbiber

Karabiber

Tuz

Hamurları ıslatmak için;

3 su bardağı et suyu

Üzeri için; Süzme yoğurt

Yer Fıstıklı Paşa Böreği Nasıl Hazırlanır?

Hamur için gerekli olan tüm malzemeyi bir kapta iyice yoğurun. Bezelere ayırın. Üzerini nemli bir bezle örterek 15 dakika dinlenmeye bırakın.

İç harcı için kıymayı kendi yağında suyunu çekene kadar kavurun. Suyunu çektiğinde zeytinyağını ekleyerek kavurmaya devam edin. Yemeklik doğradığınız soğanları e biber salçası da ilave ederek soteleyin. Yer fıstığını ve baharatları ve az su ilave ederek pişirin, ocaktan alarak soğumaya bırakın.

Dinlenen bezeleri tatlı tabağı büyüklüğünde açın. Sıvıyağı tavada ısıtın. Açtığınız hamurları yağda kızartarak fırın kabına alın. Kızarttığınız hamurların üzerlerine et suyu ve kıymalı harçtan ekleyerek tüm hamurları üst üste dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Kenarlarına veya üzerine yoğurt dökerek sıcak servis yapın. Afiyet olsun.