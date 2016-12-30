İki Renkli Puding Malzemeleri

1 su bardağı toz şeker

4 yemek kaşığı nişasta

Bir fiske tuz

4 yumurta sarısı

1 paket vanilya

4,5 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket krema

100 gr sütlü- bitter karışık çikolata



Tabanı için;

18 adet bebe bisküvi



Sunumu için;

1 su bardağı fındık

5 yemek kaşığı çikolatalı fındık kreması



İki Renkli Puding Nasıl Hazırlanır?

Tencereye toz şeker, nişasta, tuz, süt, yumurtayı ekleyip iyice çırparak kısık ateşte pişirmeye başlayın. Vanilya, tereyağ ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Muhallebinizi derin bir kaseye alıp hafif ılıtın. Krema ilave edin. Muhallebinizin bir kısmını ayrı bir kaseye ayırın. Sütlü bitter çikolatanızı muhallebinize ekleyin, eritin. Kupunuzun ağız kısmını önce çikılatalı muhallebiye sonra kırılmış fındık parçalarına batırın. Kupunuzun dibine elinizle kırdığınız bebe bisküvilerini üstüne kakaolu puding ve en üste sade pudingi dökün. Buzdolabında soğuttuktan sonra üzerini dilediğiniz gibi süsleyip ikram edebilirsiniz.