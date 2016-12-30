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İki renkli puding

Son zamanların popüler tatlısı, iki renkli puding nasıl hazırlanır? İşte tarifi...

30 Aralık 2016 Cuma, 11:44:32 Güncelleme: 11:49:33

İki Renkli Puding Malzemeleri

1 su bardağı toz şeker
4 yemek kaşığı nişasta
Bir fiske tuz
4 yumurta sarısı
1 paket vanilya
4,5 su bardağı süt
1 yemek kaşığı tereyağı
1 paket krema
100 gr sütlü- bitter karışık çikolata

Tabanı için;
18 adet bebe bisküvi

Sunumu için;
1 su bardağı fındık
5 yemek kaşığı çikolatalı fındık kreması

İki Renkli Puding Nasıl Hazırlanır?
Tencereye toz şeker, nişasta, tuz, süt, yumurtayı ekleyip iyice çırparak kısık ateşte pişirmeye başlayın. Vanilya, tereyağ ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Muhallebinizi derin bir kaseye alıp hafif ılıtın. Krema ilave edin. Muhallebinizin bir kısmını ayrı bir kaseye ayırın. Sütlü bitter çikolatanızı muhallebinize ekleyin, eritin. Kupunuzun ağız kısmını önce çikılatalı muhallebiye sonra kırılmış fındık parçalarına batırın. Kupunuzun dibine elinizle kırdığınız bebe bisküvilerini üstüne kakaolu puding ve en üste sade pudingi dökün. Buzdolabında soğuttuktan sonra üzerini dilediğiniz gibi süsleyip ikram edebilirsiniz. 

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