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soğan çorbası tarifi
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Soğan çorbası tarifi

Soğan çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...

31 Aralık 2016 Cumartesi, 11:59:32 Güncelleme: 12:02:41

Soğan çorbası malzemeleri

2 litre et suyu

1 çay bardağı un

1 yemek kaşığı tereyağı

3 adet kuru soğan

Üzeri için;

1 adet kuru soğan

2 dilim ekmek

Soğan çorbası nasıl hazırlanır?

Tereyağını tencerede eritin. Un ekleyip kokusu çıkana kadar sürekli karıştırarak kavurun, et suyunu, tuzu ekleyin. İnce doğranmış soğanları ilave edip pişirin. Sunum tabağına aldığınız çorbanıza küp küp doğrayıp karamelize ettiğiniz soğanları ve kavurduğunuz ekmek dilimlerini koyup ikram edebilirsiniz.

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