soğan çorbası tarifi

Soğan çorbası malzemeleri
2 litre et suyu
1 çay bardağı un
1 yemek kaşığı tereyağı
3 adet kuru soğan
Üzeri için;
1 adet kuru soğan
2 dilim ekmek
Soğan çorbası nasıl hazırlanır?
Tereyağını tencerede eritin. Un ekleyip kokusu çıkana kadar sürekli karıştırarak kavurun, et suyunu, tuzu ekleyin. İnce doğranmış soğanları ilave edip pişirin. Sunum tabağına aldığınız çorbanıza küp küp doğrayıp karamelize ettiğiniz soğanları ve kavurduğunuz ekmek dilimlerini koyup ikram edebilirsiniz.
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