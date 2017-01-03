tatar mantısı peremeç tarifi

Tatar mantısı peremeç malzemeleri

Yarım Paket Yaş Maya

1 Tatlı Kaşığı Toz Şeker

1 Tatlı Kaşığı Tuz

1 Adet Yumurta

2 Su Bardağı Süt Aldığı Kadar Un

İç Malzemesi

2 Adet Soğan

3 Diş Sarımsak

500 Gram Yağsız Dana Kıyma

2 Çay Kaşığı Pul Biber

2 Çay Kaşığı Karabiber

1 Çay Kaşığı Tuz

Yarım Su Bardağı Domates Suyu

1 Çay Bardağı Süt

Kızartmak İçin

2 Litre Sıvı Yağ

Tatar mantısı peremeç nasıl hazırlanır?

1 su bardağının içine yarım paket yaş maya, şeker, 1 çorba kaşığı tereyağ ve ılık süt konularak mayalanmaya bırakılır. Aynı şekilde başka bir bardağın içine kalan süt 1 adet yumurta ve tuz konularak karıştırılır. Ardından yoğurma kabının içine bardakların içindeki karışımlar sırayla alınır üzerine aldığı kadar un ilave edilerek hamur yoğurulur. Nemli bir bezle örtülür ve dinlendirilir. İçi çiğden hazırlanır. 3 diş sarımsak 2 orta boy adet soğan rondodan çekilir. Kıymanın üzerine çekilen soğanlar pul ve toz biberler, karabiber ve domates rendesi de ilave edilir çok az da 2 avuç kadar süt ilave edilerek güzelce yoğurulur. Dinlenen hamurdan cevizden biraz büyük bezeler yapılır. Ve unlanmış tezgah üzerine bezeler çay tabağı büyüklüğünde açılır, iç malzeme konularak yanları minik çimdikler ile çevrilir. Kızgın yağda ilk olarak kıymalı tarafından başlanıp arkalı önlü kızartılır. Mantıya küçük bir tavada domates rendesi zeytinyağ ile içine çok az tuz isteğe göre sarımsaklı bir sos hazırlanır. Yanına ayrı bir kapta yoğurt konur. Ve peremeç mantıları sunum tabağına alınarak servis edilir. Afiyet olsun!