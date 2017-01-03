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karalahana çorbası tarifi
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Karalahana çorbası tarifi

Samsun yöresinden karalahana çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...

03 Ocak 2017 Salı, 10:54:34 Güncelleme: 11:09:22

SAMSUN MUTFAĞINDAN KARALAHANA ÇORBASI MALZEMELER

1 Bağ Karalahana

1 Çay Kaşığı Tuz

3 Adet Soğan

Yarım Çay Bardağı Zeytinyağ

1 Yemek Kaşığı Biber Salçası

1 Su Bardağı Barbunya

1 Çay Bardağı Mısır Yarması

2 Çay Kaşığı Tuz

Yarım Çay Bardağı Mısır Unu

SAMSUN MUTFAĞINDAN KARALAHANA ÇORBASI NASIL HAZIRLANIR?

Karalahananın kökü hafifçe kesilir ve alınır ardından ince ince kesilir. Tencerede suya tuz atılarak kaynatılır. İnce ince kıyılan lahanalar suya atılarak çok öldürmeden 5 dakika kaynatılır. Mısır yarması sıcak suda 10 dakika ıslatılır. Soğanlar ince ince kıyılır, tencerede yağ ile kavrulur. (İsteğe göre çok az kuyruk yağı ilave edilir) Biber salçası da eklenerek kavrulmaya devam edilir. Haşlanıp suyu süzülen lahanalar tencereye alınır, üzerine barbunyalar konur ve karıştırılır. Mısır yarması, tuz ve sıcak su da eklenerek pişirilmeye başlanır. Mısır unu pişince hafifçe serpilerek ilave edilir ve servise hazırlanır. Afiyet olsun!

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