Ispanak yatağında kivi soslu pirzola tarifi

Ispanak Yatağında Kivi Soslu Pirzola Malzemeleri

6 adet kuzu pirzola

Ispanak Harcı için:

1 kg ıspanak

2 adet kuru soğan

Sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Marinesi için:

2 adet kivi

2 dal biberiye

2 diş sarımsak

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Sunumu için:

Taze biberiye

Ispanak Yatağında Kivi Soslu Pirzola Nasıl Hazırlanır?

Kivileri soyup rendeleyin, zeytinyağ, sarımsak tuz, biberiye, karabiber eklenip kuzu pirzolalar ilave edilir ve karıştırılır. Marine olması için bekletilir. Marine edilen pirzolaları yağlı kağıtla kapatılıp fırın tepsinize yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180ᴼC derece fırına verilir. Ispanaklara küp küp doğradığınız kuru soğanlar eklenip teflon tavada zeytinyağı ile sotelenir. Tuz ve karabiber eklenip ocaktan alınır. Sunum tabağının tabanına sotelenmiş ıspanaklar yerleştirilir üzerine pirzolalar koyulur ve taze biberiyelerle süslenip sunuma hazır hale getirilir.