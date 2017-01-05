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zeytinyağlı yer elması tarifi
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Zeytinyağlı yer elması tarifi

Diyet sofrasına uygun zeytinyağlı yer elması nasıl hazırlanır? İşte tarifi...

05 Ocak 2017 Perşembe, 10:18:42 Güncelleme: 10:20:56

Zeytinyağlı Yer Elması Tarifi

1 kg yer elması

2 adet kuru soğan

3 adet havuç

2 adet portakal

1 yemek kaşığı un

Yarım limon suyu

Zeytinyağı

Tuz

Zeytinyağlı Yer Elması Nasıl Hazırlanır?

Yer elmalarını yıkayalım, soyalım ve un koyduğumuz su dolu bir kaba alalım (Kararmasını önlemek için). Yer elmaları büyük ise bir kaç parçaya bölelim.

Yemeklik doğradığımız soğanları ve dilimlediğiniz havuçları zeytinyağı eklediğiniz tencerede soteleyin.

Soğanlar pembeleşince üzerine yer elmalarını koyup kavuralım. Portakalın suyunu sıkıp tuz ekledikten sonra kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakın.

Pişen yemeğimizi kapağı kapalı olarak bekletelim soğuyunca üzerini limon dilimleri ile süsleyip servis tabağına alalım. Afiyet olsun.

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