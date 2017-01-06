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kış salatası tarifi
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Kış salatası tarifi

Kış sebzelerinin tüm vitaminlerini içeren kış salatası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...

06 Ocak 2017 Cuma, 12:37:42 Güncelleme: 12:43:21

KIŞ SALATASI TARİFİ

  • 300 gr kırmızı lahana
  • 300 gr beyaz lahana
  • 150 gr brokoli
  • 150 gr karnabahar
  • 1 adet kırmızı pancar
  • 1 adet turp
  • Yarım demet taze soğan
  • 2 adet havuç
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 adet nar 
  • Zeytinyağı
  • Limon
  • Nar ekşisi
  • Tuz

KIŞ SALATASI NASIL HAZIRLANIR?

Kırmızı lahana, beyaz lahana, brokoli, karnabahar, taze soğan, maydanoz ince ince dilimlenir. Turp, havuç, kırmız pancar rendelenir. Geniş bir karıştırma kabında bütün malzemeleri karıştırın. Nar tanelerini ekleyin. Zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu ve tuz ile lezzetlendirin. Afiyet olsun.

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