kış salatası tarifi

KIŞ SALATASI TARİFİ
- 300 gr kırmızı lahana
- 300 gr beyaz lahana
- 150 gr brokoli
- 150 gr karnabahar
- 1 adet kırmızı pancar
- 1 adet turp
- Yarım demet taze soğan
- 2 adet havuç
- Yarım demet maydanoz
- 1 adet nar
- Zeytinyağı
- Limon
- Nar ekşisi
- Tuz
KIŞ SALATASI NASIL HAZIRLANIR?
Kırmızı lahana, beyaz lahana, brokoli, karnabahar, taze soğan, maydanoz ince ince dilimlenir. Turp, havuç, kırmız pancar rendelenir. Geniş bir karıştırma kabında bütün malzemeleri karıştırın. Nar tanelerini ekleyin. Zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu ve tuz ile lezzetlendirin. Afiyet olsun.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER