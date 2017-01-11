TAVUKLU MUFFİN MALZEMELERİ

1 su bardağı un

4 yumurta

1 su bardağı süt

1 bütün tavuk göğsü

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

3 dal fesleğen

Sivribiber

Pul biber

Kimyon

Tuz

TAVUKLU MUFFİN NASIL HAZIRLANIR?

Tavukları haşlayıp didikliyoruz. Geniş bir kapta tavukları, kaşar peynirini, kekik, tuz, kimyon, pulbiber,doğradığınız taze fesleğen, ince dilimlediğiniz sivri biberleri karıştırıyoruz. Başka bir kapta un, süt ve yumurtayı çırpıyoruz.



Muffin kaplarını çok az yağlıyoruz. Önce yumurtalı harcımızı eşit olarak kaplara bölüştürüyoruz. (Nir kısmını ayırıyoruz) Daha sonra tavuklu harcımızı bölüştürüyoruz. En üste tekrar yumurtalı karışımdan paylaştırıyoruz. Önceden ısıttığınız 170 derece fırında pişiriyoruz. Kürdan yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Afiyet olsun.