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tavuklu muffin tarifi
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Tavuklu muffin tarifi

Muffin seviyorsanız, bir de tavuklu denemeye ne dersiniz? İşte tavuklu muffin tarifi...

11 Ocak 2017 Çarşamba, 10:12:34 Güncelleme: 10:37:38

TAVUKLU MUFFİN MALZEMELERİ

  • 1 su bardağı un
  • 4 yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 1 bütün tavuk göğsü
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 3 dal fesleğen
  • Sivribiber
  • Pul biber
  • Kimyon
  • Tuz

TAVUKLU MUFFİN NASIL HAZIRLANIR?

Tavukları haşlayıp didikliyoruz. Geniş bir kapta tavukları, kaşar peynirini, kekik, tuz, kimyon, pulbiber,doğradığınız taze fesleğen, ince dilimlediğiniz sivri biberleri karıştırıyoruz. Başka bir kapta un, süt ve yumurtayı çırpıyoruz.

Muffin kaplarını çok az yağlıyoruz. Önce yumurtalı harcımızı eşit olarak kaplara bölüştürüyoruz. (Nir kısmını ayırıyoruz) Daha sonra tavuklu harcımızı bölüştürüyoruz. En üste tekrar yumurtalı karışımdan paylaştırıyoruz. Önceden ısıttığınız 170 derece fırında pişiriyoruz. Kürdan yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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