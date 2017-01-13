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Yoğurtlu patates tarifi

Gaziantep mutfağından yöresel bir lezzet, yoğurtlu patates tarifi... Afiyet olsun!

13 Ocak 2017 Cuma, 12:29:30 Güncelleme: 12:47:50

 

Yoğurtlu patates malzemeleri

Yarım kilo kuzu kuşbaşı eti

1 su bardağı haşlanmış nohut

5 adet patates

750 gr süzme yoğurt

1 adet yumurta

Tuz

Üzeri İçin;

Tereyağı

1 yemek kaşığı hasbir

Yoğurtlu patates nasıl hazırlanır?

Kuzu etini düdüklü tencerede haşlayın. O haşlanırken siz bu sırada patatesleri soyup küp küp doğrayın. Etler haşlandıktan sonra suyuyla birlikte başka bir tencereye alın. Üzerine doğradığınız patatesleri ekleyip pişirin. O pişerken siz diğer tarafta yoğurdun içine yumurtayı kırıp karıştırın. Sonrasında üzerine yemeğin suyundan ekleyerek yoğurdu açın.

Patatesler piştikten sonra yoğurda biraz tuz ekleyip kesilmemesi için karıştırarak yemeğe ekleyin. Daha sonra nohutu da ekleyip altını kapatın. Diğer tarafta bir tavaya tereyağı koyup eritin. Üzerine hasbir ve dilerseniz karabiber ekleyip yaktıktan sonra yemeğin üzerine dökerek servis edin. Afiyet olsun!

 

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