Yoğurtlu patates malzemeleri
Yarım kilo kuzu kuşbaşı eti
1 su bardağı haşlanmış nohut
5 adet patates
750 gr süzme yoğurt
1 adet yumurta
Tuz
Üzeri İçin;
Tereyağı
1 yemek kaşığı hasbir
Yoğurtlu patates nasıl hazırlanır?
Kuzu etini düdüklü tencerede haşlayın. O haşlanırken siz bu sırada patatesleri soyup küp küp doğrayın. Etler haşlandıktan sonra suyuyla birlikte başka bir tencereye alın. Üzerine doğradığınız patatesleri ekleyip pişirin. O pişerken siz diğer tarafta yoğurdun içine yumurtayı kırıp karıştırın. Sonrasında üzerine yemeğin suyundan ekleyerek yoğurdu açın.
Patatesler piştikten sonra yoğurda biraz tuz ekleyip kesilmemesi için karıştırarak yemeğe ekleyin. Daha sonra nohutu da ekleyip altını kapatın. Diğer tarafta bir tavaya tereyağı koyup eritin. Üzerine hasbir ve dilerseniz karabiber ekleyip yaktıktan sonra yemeğin üzerine dökerek servis edin. Afiyet olsun!