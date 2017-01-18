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erişteli süt kabak kavurması tarifi
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Erişteli süt kabak kavurması tarifi

İşte erişteli süt kabak kavurması tarifi...

18 Ocak 2017 Çarşamba, 09:54:23 Güncelleme: 09:56:15

Erişteli Süt Kabak Kavurması Malzemeleri

500 gr kuzu kuşbaşı
4 adet kuru soğan
1 su bardağı süt
Tuz

Karabiber

Eriştesi için;
2 su bardağı erişte
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
Sıvı yağKarabiber
Tuz

Erişteli Süt Kabak Kavurması Nasıl Hazırlanır?
 
Erişteyi makarna gibi tuzlu suda haşlayıp süzün. Tereyağı ve sıvıyağı eritip domates ve biber salçalarını kavurun. Erişteleri ekleyin harmanlayın. Tuz, karabiber ekleyin. Demlenmeye bırakın. Etleri kaynar suyunu çekene kadar pişirin. Soğanları soyup piyaz doğrayın birlikte soteleyin. Üzerine sıcak sütü döküp tencerenin kapağını kapatın ve etler yumuşayana kadar pişirin. Et suyunu çekince ocaktan alın. Tuz, karabiber ekleyip karıştırın. Servis tabağına erişteyi alıp ortasına eti ilave edin. Doğranmış taze soğanlarla süsleyip sıcak servis yapın. Afiyet olsun.

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