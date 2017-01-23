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alişke çorbası tarifi
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Eskişehir alişke çorbası tarifi

İşte Eskişehir mutfağından yöresel bir lezzet, alişke çorbası tarifi...

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:47:46 Güncelleme: 11:50:24

ALİŞKE ÇORBASI MALZEMELERİ

100 g dana kıyma

2 adet patates

2 adet kuru soğan 

2 adet domates

2 yemek kaşığı sıvıyağ 

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet yumurta

Tuz

HAMURU İÇİN

1,5 su bardağı un
Su

ESKİŞEHİR ALİŞKE ÇORBASI NASIL HAZIRLANIR? İŞTE TARİFİ

Dibine sıvı yağ gezdirilen tencereye küçük doğranan soğanlar alınır. Yumuşayınca kıyması bırakılır ve birlikte kavrulurlar. Küçük doğranan patatesler ilave edilir. Biber salçası bırakılır ve domates rendelenir. Sıcak su verilir. Kaynayınca sadece su ve un ile tutulan cıvık kıvamlı hamur çay kaşığının ucu ile tek tek içine bırakılır. Hamurlar pişince tuzu atılıp ocaktan alınır ve servise hazırdır. Afiyet olsun!

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