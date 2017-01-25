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Karın dolması tarifi

Karın dolması nasıl hazırlanır? İşte karın dolması tarifi...

25 Ocak 2017 Çarşamba, 10:23:21 Güncelleme: 12:02:23

Karın Dolması Malzemeleri

1 adet kuzu karın
1,5 su bardağı pirinç
Yarım demet nane
Yarım demet taze soğan
Yarım demet maydanoz
1 adet kuru soğan
2 adet yeşil biber
3 tatlı kaşığı pul biber
3 yemek kaşığı biber salçası
1 su bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber

Haşlamak İçin
1,5 litre su
1 tatlı kaşığı tuz

Karın Dolması Nasıl Hazırlanır?

Taze soğan, maydanoz, kuru soğan, yeşil biber ve nane ince doğranır. Yeşilliklerin içine pirinç, biber salçası, pul biber, tuz, karabiber, zeytinyağı katılarak karıştırılır. Kuzu karın yaklaşık 10 santimlik kare parçalara bölünür. İki parçası ince doğranarak iç harca koyulur. Hazırlanan harç karın paçalarının ortasına konur ve muska şeklinde kapatılarak dikilir. Dikme sırasında ip kopartılmaz. Bir parça bittiğinde diğer parçanın dikimine geçilir. Yani dikilen parçalar birbirine aynı zamanda bağlı kalmış olur. Haşlama suyuna tuz konur ve karın dolmaları bu suyun içine konularak haşlanır. Karın dolmaları sıcak servis edilir. Afiyet olsun!

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