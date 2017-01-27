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Ebem köftesi tarifi

Farklı bir köfte tarifi denemek istiyorsanız, işte ebem köftesi tarifi...

27 Ocak 2017 Cuma, 12:09:06 Güncelleme: 12:10:51

Ebem Köftesi Malzemeleri

1 kilo dana satır kıyması
2 adet kuru soğan
2 adet yumurta
3 su bardağı un
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ


Ebem Köftesi Nasıl Hazırlanır?

Satır kıymasının içine rendelenmiş soğan, yumurta, un, karabiber, pul biber, kimyon ve tuz eklenerek yoğurulur. Köfte harcından mandalinadan biraz daha büyük parçalar kopartılır. Tezgahın üzerinde elle açılarak inceltilir. Köfte bol yağda kızartılarak sıcak servis edilir.

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