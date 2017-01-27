ebem köftesi tarifi

Ebem Köftesi Malzemeleri
1 kilo dana satır kıyması
2 adet kuru soğan
2 adet yumurta
3 su bardağı un
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tuz
Kızartmak için:
Sıvı yağ
Ebem Köftesi Nasıl Hazırlanır?
Satır kıymasının içine rendelenmiş soğan, yumurta, un, karabiber, pul biber, kimyon ve tuz eklenerek yoğurulur. Köfte harcından mandalinadan biraz daha büyük parçalar kopartılır. Tezgahın üzerinde elle açılarak inceltilir. Köfte bol yağda kızartılarak sıcak servis edilir.
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