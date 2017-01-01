Brokoli Çorbası malzemeler

2 adet kuru soğan

3 adet havuç

2 adet patates

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı tam buğday unu

2 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

Brokoli çorbası nasıl yapılır?

Brokoliyi çiçek ayıralım. Havucu, patatesi, soğanı küp şeklinde doğrayalım. Sebzeleri geniş bir tencereye koyun ve üzerine sıcak su ekleyip pişirin. Tencereye tereyağı, unu koyalım ve unun kokusu çıkana kadar kavuralım. İçine sütü ilave edelim. Daha sonra haşlanan sebzeleri suyu ile birlikte aktarın ve blendırdan geçirin, tuzunu, karabiberini ilave edip 1-2 dakika daha kaynatıp, ocaktan alalım. Afiyet Olsun.