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Analı kızlı çorbası tarifi ve malzemeleri! Analı kızlı çorbası nasıl yapılır?

Adana'dan tüm Türkiye'ye yayılan bir lezzet olan Analı kızlı çorbası nasıl yapılır? İşte analı kızlı çorbası tarifi ve malzemeleri!

16 Mayıs 2017 Salı, 16:47:22 Güncelleme: 17:05:42

Analı kızlı malzemeler 

Analı kızlı köftesi için;
300 gr çiğ köftelik et
3 su bardağı ince bulgur
1 su bardağı irmik
3 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı kimyon
1 yemek kaşığı pul biber

Analı kızlı içi için;
300 gr kıyma
3 adet kırmızı soğan
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı biber salçası
1 çay kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı tuz

Analı kızlı sosu için;
1 su bardağı haşlanmış nohut
1,5 yemek kaşığı biber salçası
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı turunç ekşisi veya nar ekşisi
2 litre su 

Analı kızlı çorbası nasıl yapılır?

Köftesi için ince bulgur, irmik, kimyon ve tuz bir kaba koyularak su ile ıslanır. Üzeri kapatılarak içi hazırlanana kadar dinlendirilir. Diğer taraftan kıyma, kavrulması için bir tencereye alınıp ocağa koyulur. Sonrasında kırmızı soğanlar ince ince doğranır. Doğranan soğanlar, tereyağı, salça, karabiber ve pul biber ile kıymanın yanına eklenerek tencerede iyice kavrulur. Kavrulduktan sonra soğuması için bir süre beklenir. Bu sırada analı kızlının dinlendirilen karışımına salça ve pul biber eklenir. Son olarak çiğ köftelik etiniz de eklenerek yoğrulmaya başlanır. Yoğrulduktan sonra un eklenerek biraz daha yoğrulur. Analı kızlı yemeğini yapmak için yoğrulan karışım ikiye bölünür. Bölünen bir kısımdan bir büyük parça koparılarak yuvarlanır ve işaret parmağı yardımıyla ortaları boş bırakılır. Boş bırakılan kısma soğuyan iç harç koyularak üzeri kapatılır ve tekrar yuvarlanır. Diğer kısmı için ise yoğrulan karışımdan küçük parçalar alınarak içlerine bir şey koyulmadan onlar da yuvarlanır ve bitene kadar devam edilir. Sosu için büyük bir tencereye salça, sıvıyağ ve su eklenerek ocağa koyulur. Turunç veya nar ekşisi, haşlanmış nohut ile suya eklenerek kaynatılır. Son olarak yuvarlanan köfteler bu sosa koyularak çok sulu olmayacak şekilde pişirilir.

 

 

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