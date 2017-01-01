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Mastabe tarifi! Mastabe nasıl yapılır?

Osmanlı mutfağının lezzetli bir salatası olan mastabe nasıl yapılır? İşte mastabe tarifi ve malzemeleri...

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:03:29 Güncelleme: 10:14:49

Mastabe Malzemeler

1 bağ pazı
750 gr süzme yoğurt
Yarım çay bardağı soyulmuş badem
1 yemek kaşığı çörekotu
Zeytinyağı
Tuz

Mastabe nasıl yapılır?

Pazıları kaynar suda 2-3 dk bekletin. Soğuk suyla yıkayıp, sıkın ve güzelce doğrayın. Tuz ekleyin. Süzme yoğurda tuz ekleyip çırpın. Sunum tabağına süzme yoğurdu koyun. Üzerine doğradığınız pazıları, ince doğradığınız bademleri, çörek otunu koyun ve en son zeytinyağını gezdirerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. 

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