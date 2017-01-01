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Profiterol tarifi ve malzemeleri! Profiterol nasıl yapılır?

Lezzetli mi lezzetli profiterol nasıl yapılır? İşte profiterol tarifi ve malzemeleri...

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:29:01 Güncelleme: 10:30:58

Profiterol Malzemeleri

Hamuru için
1 su bardağı su
100 gr margarin
1 tatlı kaşığı şeker
1 cimcik tuz
1 paket vanilin
1 su bardağı un
4 yumurta

Kreması için
7 yemek kaşığı şeker
3 yemek kaşığı un
1 paket vanilin
Yarım litre süt

Çikolata sosu için
1 yemek kaşığı mısır nişastası
4 yemek kaşığı şeker
3 yemek kaşığı kakao
1 paket vanilin
3 su bardağı süt

Profiterol Nasıl yapılır?

Hamur için tencerede su,margarin,tuz ve şeker kaynatılır,un eklenerek sürekli karıştırılır,hamur kıvamını alınca ocakta pişirilmeden kenara alınır,ılıklaşınca yumurtalar tek tek kırılır pürüzsüz bir hamur elde edilince kaşık veya pasta enjektörüyle yağlı kağıt serilen veya yağlanan tepsiye hamur ceviz büyüklüğünde,aralarında mesafe bırakılarak dizilir (fazla kabaracakları için hamurlar büyük yapılmamalıdır ve birbirine yakın dizilmemelidir),bu hamurdan 30 profiterol çıkıyor.Fırında 170 derecede fazla kızartmadan pişirilir ve kesinlikle pişmeden fırının kapağı açılmamalıdır pişmeden açılırsa profiteroller söner,fırınınız saç fırın ise içini göremiyorsanız 25 dk pişmesi yeterli olacaktır. Dîğer tarafta tencerede krema malzemeleri karıştırılarak krema pişirilir ve soğumaya bırakılır,çikolata sosuda hazırlanır oda aynı şekilde soğumaya bırakılır,soğuyunca kıvam alması için bir müddet buzdolabında bekletilir,isterseniz hazır çikolata sosuda kullanabilirsiniz. Soğuyan profiteroller ortadan yarısını geçecek kadar kesilir ve içine iki tatlı kaşığı krema koyularak servis tabağına dizilir,dolapta dinlenip katılaşan çikolata sosundan üzerlerine gezdirilir ve servis yapılır…

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