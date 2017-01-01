Tiramisu tarifi ve malzemeleri! Tiramisu nasıl yapılır?

Tiramisu malzemeler

1 su bardağı toz şeker

4 adet yumurta

6 tatlı kaşığı kahve

200 gr mascarpone peyniri

Yarım paket krema

1 su bardağı kakao

Kedi Dili Büskivisi İçin

3 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım limon

Yarım su bardağı un

4 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 çay bardağı pudra şekeri

Tiramisu nasıl yapılır?

Kedi dili büskivi için; yumurtaların sarısını bir kaba , akını bir kaba ayırın. Şekerin yarısını sarısına yarısını akına ekleyin. Daha sonra 1’er tatlı kaşığı limon sularını da ekleyin. Ardından akını mikserle akmayacak kıvama gelene kadar çırpın. Daha sonra yumurta sarılarını da 5 dk kadar mikserle çırpın. Üzerine unu,vanilyayı ve nişastayı ekleyip karıştırın. Sonrasında çırptığınız akları da üzerine ekleyip birlikte karıştırın. Daha sonra sıkma torbasına koyup yağlı kağıt serili tepsiye 2 parmak kalınlığında sıkın. Üzerine de pudra şekeri serpip 180 derecede fırına vererek pişirin. Kremasi için; şekeri robottan geçirerek inceltin. Yumurtaların sarısını bir kaba alın. Üzerine rondodan geçirdiğiniz şekeri ekleyip ocakta benmari usulü şeker pürüssüz hale gelene kadar çırpın. Diğer tarafta kahveyi bir kaba koyup üzerine de su ekleyip karıştırın. Daha sonra bu kahveli sudan pişen yumurtalara 1 yemek kaşığı kadar ekleyin. Mascarpone peynirini başka bir kaba koyup çırpın. Üzerine kremayı ekleyip mikserle tekrar çırpın. Ardından yaptığınız yumurtalı karışımla bu karışımı birbirine ekleyip karıştırın. Servis için, pişen kedi dili büskivileri kahveli suda hafif ıslatıp tabağa dizin. Üzerine yaptığınız kremadan sürüp kakao serpin. Bu şekilde 3 kat yaparak servis edebilirsiniz.