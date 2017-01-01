Haşhaşlı revani tarifi ve malzemeleri! Haşhaşlı revani nasıl yapılır?

Haşhaşlı revani malzemeler
3 adet yumurta
Yarım su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı süt
Yarım su bardağı zeytinyağı
1 çay bardağı mavi haşhaş
1 su bardağı un
Yarım su bardağı irmik
1 paket kabartma tozu
Haşhaşlı revani şerbeti
2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
Haşhaşlı revani sunumu
2 paket krem şanti
2 çay bardağı süt
Toz antep fıstığı
Şerbeti hazırlayıp soğutun
Haşhaşlı revani nasıl yapılır?
Keki için şeker ve yumurtayı iyice çırpın. Süt, zeytinyağı, irmik, kabartma tozu, un ve mavi haşhaş ekleyip çırpın. Fırın kabına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Fırından çıkardığınız sıcak revaniye soğuttuğunuz şerbeti dökün. Dilimleyin.
Krem şanti ve sütü çırpıp revanilerin üzerine koyup en son tız antep fıstığı ile süsleyin. Afiyet olsun.
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