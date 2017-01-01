Haşhaşlı revani tarifi ve malzemeleri! Haşhaşlı revani nasıl yapılır?

Haşhaşlı revani malzemeler

3 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı mavi haşhaş

1 su bardağı un

Yarım su bardağı irmik

1 paket kabartma tozu

Haşhaşlı revani şerbeti

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Haşhaşlı revani sunumu

2 paket krem şanti

2 çay bardağı süt

Toz antep fıstığı

Şerbeti hazırlayıp soğutun

Haşhaşlı revani nasıl yapılır?

Keki için şeker ve yumurtayı iyice çırpın. Süt, zeytinyağı, irmik, kabartma tozu, un ve mavi haşhaş ekleyip çırpın. Fırın kabına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Fırından çıkardığınız sıcak revaniye soğuttuğunuz şerbeti dökün. Dilimleyin.

Krem şanti ve sütü çırpıp revanilerin üzerine koyup en son tız antep fıstığı ile süsleyin. Afiyet olsun.