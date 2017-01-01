Sütlü kadayıf tarifi ve malzemeleri! Sütlü kadayıf nasıl yapılır?

Sütlü kadayıf malzemeler

500 gr kadayıf

250 gr tereyağı

2 su bardağı iri dövülmüş ceviz içi

Şerbeti İçin;

1,5 litre süt

3,5 su bardağı toz şeker

Sütlü kadayıf üzeri İçin;

Antep fıstığı

Sütlü kadayıf nasıl yapılır?

Kadayıfların üzerine tereyağı gezdirin. Elinizle havalandırıp tel tel ayırıp yarısını dikdörtgen cam fırın kabını alın. Üzerine dövülmüş ceviz içi serpin. Üzerine kadayıfın kalan yarısını serpin. Elimizle hafif bastırıp, kenarlarını toparlayın. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında pişirelim. Şerbeti için şekeri, sütü bir tencerede karıştırıp ocakta bir taşım kaynattıktan sonra ocaktan alıp ılınmaya bırakıyoruz. Tatlı fırından çıkınca ılıtalım, üzerine ılık şerbeti dökelim. Afiyet olsun.