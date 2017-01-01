Güllaç tarifi ve malzemeleri! Güllaç nasıl yapılır?

Güllaç malzemeler

7 adet güllaç yaprağı

1 litre süt

1,5 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

İç Harcı İçin;

1,5 su bardağı dövülmüş fındık

Kaymak

Üzeri İçin;

Toz antep fıstığı

Nar taneleri

Güllaç nasıl yapılır?

Tencereye süt ve şeker alınarak şeker eriyene kadar süt ısıtılır, vanilya eklenir. El yakmayacak sıcaklıkta olması gerekiyor. Bu arada güllaç yaprakları mutfak makası ile ikiye kesilir. (ya da ortadan ikiye kırılır). Derin bir tepsiye 1-2 kepçe süt alınır ve bir parça güllaç yaprağı (parlak kısmı üste gelicek şekilde) tepsiye bırakılır üzerine de süt gezdirilerek yaprağın yumuşaması beklenir. Güllaç yaprağı yumuşadıktan sonra düz olan kenarına ceviz ve kaymak konulur ve rulo yapılır. Yapılan rulo sarmal olarak sarılır ve derince bir kaba alınır. Tüm yapraklar aynı şekilde sarıldıktan sonra kalan sütten 1 su bardağı süt güllaçların üzerine gezdirilir. Buzdolabında 1-2 saat dinlendirdikten sonra Toz antep fıstığı ve nar taneleri ile süslenir. Afiyet olsun.