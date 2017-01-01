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Ankara tava tarifi ve malzemeleri! Ankara tava nasıl yapılır?

Ağızda dağılan muhteşem bir lezzet! Peki Ankara tava nasıl yapılır? Ankara tava tarifi ve malzemeleri!

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:35:48 Güncelleme: 17:36:59

Ankara tava malzemeler
- 1 kilo kuzu incik
- 3 su bardağı arpa şehriye
- 2 adet kuru soğan
- 4 adet sivri biber
- 3 adet domates
- 5 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı tereyağ
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı tuz

Ankara tava nasıl yapılır?

Şehriye tavaya alınır ve tereyağında kavrulup tepsiye alınır. Kuzu incik etleri ısınan tencereye alınır ve çevrilerek kavrulur. Üzerine sırasıyla küçük doğranan soğanlar, biberler ve domatesler eklenir Biber ve domates salçası bırakılır. Sarımsak eklenir. Üzerine çıkacak kadar sıcak su konur ve tuzu atılır. Bir taşım kaynayınca suyu ile birlikte tepsideki şehriyelerin üzerine bırakılır. 200 derecede fırına verilir. Suyunu çekince fırından alınır.

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