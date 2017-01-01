İç pilavlı kafesli köfte tarifi ve malzemeleri! İç pilavlı kafesli köfte nasıl yapılır?

İç pilavlı kafesli köfte malzemeler

Pilavı İçin;

1 adet kuru soğan

1 su bardağı pirinç

2 su bardağı sıcak su

2 yk kuş üzümü

2 yk dolmalık fistik

1 yk tereyagi

3 yk siviyag

Karabiber

Tuz

Köftesi İçin;

1 kilo dana kıyma

1 adet kuru soğan

1 adet yumurta

2 yk mısır unu

3 adet milföy hamuru

1 adet yumurta

Pul biber

Karabiber

Tuz

Sunumu İcin;

Domates ve biber sosu

İç pilavlı kafesli köfte nasıl yapılır?

Pilavı için, pirinci iyice yıkayıp süzüyoruz. Soğanı yemeklik doğruyoruz. Tencereye tereyağı koyun dolmalık fıstığı kavurun, fıstıklar sararınca soğanları ilave edin ve kavurmaya devam edin. Kuş üzümünü ilave edin. Pirinci ekleyin kavurmaya devam edin. Karabiber, tuz ve su ekleyin. Kapağını kapatarak pişmeye bırakıyoruz. Pilav pişene kadar, köfteyi hazırlıyoruz.

Kıymayı karıştırma kabına alın. Yumurtasını kırın, soğanı rendeleyin. Mısırununu ekleyin. Tuzunu ve karabiberini, pul biberini ilave ederek iyice yoğurun. Pişen pilavı ayrı bir kaba alın ki daha çabuk soğusun. İyice yoğurduğumuz harcı yağlı kağıt üzerine alarak düzeltiyoruz. İyice yaydığımız köfte harcının üzerine iç pilavı koyuyoruz ve yağlı kağıt yardımıyla rulo şeklinde sarıyoruz. Fırın tepsisine alıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında köftesi kızarana kadar pişiriyoruz. Milföyleri şerit şerit kesiyoruz. Fırından çıkardığımız köftenin yağlı kağıdını çıkarıyoruz ve ilk sıcaklığı çıkınca üzerini milföy şeritleriyle süslüyoruz. Milföyün üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Tekrar 180 derecelik fırına koyarak pişirin. Servis tabağının kenarlarına domates ve biber sosu dökerek servis yapın. Afiyet olsun.