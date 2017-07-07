Muzlu cevizli kek malzemeler



- 3 yumurta

- 1,5 su bardağı esmer şeker

- Yarım su bardağı sızma zeytinyağı

- 1 su bardağı tam buğday unu

- 1,5 su bardağı normal un

- 1 tatlı kaşığı saf karbonat

- 3 orta boy muz

- 1,5 su bardağı doğranmış ceviz içi



Muzlu cevizli kek nasıl yapılır?



Yumurtaları şeker ile çırpın. Daha sonra yağı ekleyip tekrar çırpın. Muzların kabuğunu soyup onları da karışımın içine rendeleyin. Karışımın içine rendelediğiniz muz kabuklarının içine ceviz içlerini de ekleyip tekrar çatal veya çırpıcı ile çırpın. Son olarak da içerisine karbonat eklediğiniz unu yavaş yavaş ve ekleyerek karışıma ekleyin. Mutlaka önceden ısıtılmış fırında ilk 10 dakika 180, daha sonra 160 derecede pişirin. Batırdığınız bıçağa hamur bulaşmayacak hale gelene kadar pişirin, pişirdikten sonra kekin iyice içini çekmesi için fırında bırakın.

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