Zeytinyağlı enginar dolması malzemeler



- 5 adet taze, çiçek enginar

- 2 adet kuru soğan

- 5 yemek kaşığı zeytinyağı

- 3/4 su bardağı pirinç

- 3 yemek kaşığı kuş üzümü

- 3 yemek kaşığı dolmalık fıstık

- 2 çay kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı toz şeker

- 2/4 çay kaşığı yeni bahar

- 1/2 demet dereotu

- 1/2 demet nane

- 3/4 su bardağı sıcak su

Üzeri için:



- 1/2 çay bardağı zeytinyağı

- 3/4 su bardağı sıcak su

- 2 adet orta boy limon

- Enginarların kararmaması için 1 adet taze sıkılmış limon suyu

Zeytinyağlı enginar dolması nasıl yapılır?



Büyük boy kuru soğanın kabuğunu soyarak küçük parçalar halinde doğrayın. Ayıkladığınız kuş üzümlerini suda bekletin. Sap kısımlarını ayıkladığınız dereotu ve taze naneyi incecik kıyın. Pirinçleri bol suda yıkadıktan sonra fazla suyunu süzdürün. Zeytinyağını geniş tabanlı bir tencerede kızdırın. Kuru soğanları katıp renk alana kadar kavurun. Dolmalık fıstıkları ekleyip karıştırın. Soğanlar yumuşadığında suyunu süzdürdüğünüz pirinçleri ilave edip karıştırma işlemini sürdürün. Kuş üzümü, tuz, toz şeker ve yeni bahar ekleyip karıştırdığınız dolma harcına son olarak sıcak suyunu verin. Suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirdiğiniz iç harcı ocaktan alın, soğuması için bir kenarda bekletin. Kalın sap kısımlarını kestiğiniz çiçek enginarları, kaynar ve içinde limonlu su bulunan derin bir kapta yumuşamaları için kısa bir süre bekletin. Enginarların dış kısmında kalan etli yapraklarını keskin bir bıçak yardımıyla kesin. Orta kısımlarını parmaklarınızla bastırarak aralayın. Orta kısmında yer alan fazla yaprakları alın. Tatlı kaşığı yardımıyla orta kısmında yer alan tüylü kısımları çıkartın. Bol suda duruladığınız enginarları, kararmamaları için limon suyuyla ovup kısa bir süre bekletin. Soğuyan iç harca ince kıyılmış dereotu ve taze naneyi kattıktan sonra karıştırın. Dolma harcını, temizlenmiş enginarların orta kısımlarına eşit oranda doldurun. Doldurduğunuz enginar dolmalarını bir tabağa boşluk bırakmadan dizin. Üzerlerine zeytinyağı gezdirin. Kısık ateşte yaklaşık 35-40 dakika kadar pişirin. Suyunu kontrol ettikten sonra, arzuya göre soğuk ya da ılık olarak servis edin.