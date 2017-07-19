Kepekli dereotlu poğaça malzemeler

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı zeytinyağı

3 çorba kaşığı tereyağı

1 adet yumurta

1 paket kabartm tozu

1 çay kaşığı tuz

Yarım demet kıyılmış dereotu

3 su bardağı tam buğday unu

Kepekli dereotlu poğaça üzeri için

1 adet yumurta

susam ya da çörekotu

Kepekli dereotlu poğaça nasıl yapılır?

Yoğurt, yumurta, zeytinyağı, tereyağı ve tuzu bir kabın içerisine koyun ve iyice karıştırın. Sonrasında ise azar azar tam buğday ununu, kıyılmış dereotunu ve kabartma tozunu karışıma ilave edin. Elde ettiğiniz yumuşak hamuru ceviz büyüklüğünde eşit parçalara bölün. Böldüğünüz hamurları avucunuzda açıp peyniri koyarak poğaça şeklinde kapatın. Fırın tepsisine dizdiğiniz poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün. Üzerine çörekotu ve susamı serptikten sonra 180 derece fırında 30 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun!