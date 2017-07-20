Zeytinyağlı kuru patlıcan dolması malzemeleri

10 adet kuru patlıcan

1 kuru soğan (büyük boy)

7 diş sarımsak

1 su bardağı pirinç

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Yarım yemek kaşığı domates salçası

1 kahve fincanı zeytinyağı

Yarım su bardağı su

1 çay kaşığı tuz (Arzuya göre miktarı azaltıp artırabilirsiniz)

1 çay kaşığı şeker

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

İsteğe göre maydonoz ve dereotu

Pişirmek için;

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı salça

2 yemek kaşığı nar ekşisi ya da sumak ekşisi

Zeytinyağlı kuru patlıcan dolması nasıl yapılır?

Önce patlıcanların acısını çıkarmak için kaynar suda haşlayıp süzün. Bu sırada küçük küçük doğranmış soğan ve sarımsakları zeytinyağında ölünceye kadar kavurun. Üzerine salça ekleyin ve biraz daha kavurduktan sonra yıkanmış pirinçleri karışıma ekleyin. Bir iki dakika harcı kavurduktan sonra, şekeri ve suyu ekleyip suyu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Pirinçler suyunu çekince baharatları ve arzuya göre doğranmış maydonoz ve dereotunu harca ekleyin.

Haşlanan ve ılıyan patlıcanları ağzında bir parmak boşluk kalacak şekilde iç iç harç ile doldurun. Sıkı sıkı yerleştirilen patlıcanların üzerine hafif tuz serpip, bir parmak altlarına gelecek şekilde salçalı suyu dökün. Pişirirken dağılmaması için dolmaların üstüne porselen bir tabak yerleştirin. 10 dakika piştikten sonra tabağı aralayıp, tencereye sumak ya da nar ekşisini ekleyin. 15 dakika kadar daha pişirin. Zeytinyağlı kuru patlıcanlı dolmanız hazır! Afiyet olsun...