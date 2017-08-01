Fesleğenli light makarna malzemeler

2 kase taze fesleğen yaprağı

2 kağık zeytinyağı

1 tatlı kaşığı limon kabuğu

1 diş sarımsak

Tuz

1 paket tam buğday makarna

1 kase kırmızı kiraz domates

1 kase sarı kiraz domates

3/4 kase mozzarella (küp küp doğranmış)

1/4 kase eski kaşar (rendelenmiş)

Fesleğenli light makarna nasıl yapılır?

İlk beş malzemeyi blenderdan geçirin. Kaynamış suya, tuz ve bir kaşık zeytinyağı ekleyerek makarnayı pişirin. Suyunu süzün. Üzerine fesleğenli sosudökün. İkiye böldüğünüz domatesleri ve mozzarellayı ekleyin. Kaşar peyniri serpiştirerek servis edin. Afiyet olsun.