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Fesleğenli light makarna
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Fesleğenli light makarna nasıl yapılır? İşte fesleğenli light makarna tarifi ve malzemeleri

Hazırlaması oldukça kolay olan fesleğenli light makarna nasıl yapılır? İşte fesleğenli light makarna tarifi ve malzemeleri...

01 Ağustos 2017 Salı, 14:42:52 Güncelleme: 14:49:35

Fesleğenli light makarna malzemeler

2 kase taze fesleğen yaprağı
2 kağık zeytinyağı
1 tatlı kaşığı limon kabuğu
1 diş sarımsak
Tuz
1 paket tam buğday makarna
1 kase kırmızı kiraz domates
1 kase sarı kiraz domates
3/4 kase mozzarella (küp küp doğranmış)
1/4 kase eski kaşar (rendelenmiş)

Fesleğenli light makarna nasıl yapılır?

İlk beş malzemeyi blenderdan geçirin. Kaynamış suya, tuz ve bir kaşık zeytinyağı ekleyerek makarnayı pişirin. Suyunu süzün. Üzerine fesleğenli sosudökün. İkiye böldüğünüz domatesleri ve mozzarellayı ekleyin. Kaşar peyniri serpiştirerek servis edin. Afiyet olsun.

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