Pikab cevizli kurabiye için malzemeler:

310 gr. toz şeker

190 gr. tuzsuz tereyağ

175 gr. yumurta

3 gr. kabartma tozu

1 tutam tuz

200 gr. iri kıyılmış pikan cevizi

Pikan cevizli kurabiye nasıl yapılır?

Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Derin bir kabın içerisinde oda sıcaklığında bekletilmiş, yumuşak kıvamdaki tereyağı ve toz şekeri karıştırın. Yumurtaları ilave ederek karışıma iyice yedirene dek karıştırmaya devam edin. Un, tuz ve kabartma tozunu karıştırarak tereyağ ve yumurtalı karışıma ilave edin. Son olarak da pikan cevizlerini ekleyerek karışıma yedirin. Hazırladığınız kurabiye hamurunu önceden hazırlanan fırın tepsisine 5 cm aralıklarla ceviz büyüklüğünde toplar yaparak dizin. Üzerlerine hafifçe bastırarak düzleştirin. Önceden ısıtılmış 190 °C fırında 5 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra ve servisten önce oda sıcaklığında soğuması için dinlendirin. Afiyet olsun