Kavurmalı yumurta malzemeler

250 gram kavurma

2 adet yumurta

1/2 çay kaşığı tuz

Servisi için:

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

Kavurmalı yumurta nasıl yapılır?

Kavurma etini elinizle ya da bir bıçak yardımıyla küçük parçalara ayırın. Kullanacağınız tava ya da sahanı ocakta kızdırın. Kavurma parçalarını renk alana ve yağını bırakana kadar orta ateşte kavurun. Kişi sayısı ile doğru orantılı olarak kullanacağınız kadar yumurtayı sarısını dağıtmadan dikkatli bir şekilde tek tek tavaya kırın.

Yumurta beyazlarının tavanın geneline yayılmasını sağlayın. Tuzu yumurtaların üzerine de gelecek şekilde serpiştirin. Arzuya göre tavanın üzerine büyük boy, cam bir kapak kapatın. Yumurta beyazları koyulaşıp, sarıları göz göz olana kadar yumurtaları kısık ateşte pişirin. Kavurmalı yumurtanız hazır! Afiyet olsun.