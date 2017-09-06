Somon köfte malzemeleri

4 parça somon fileto

2 diş sarımsak

1 küçük soğan

1 tutam kişniş

2 kaşık galeta unu (ufalanmış ekmek içi de olur)

3 adet yumurta (çırpılmış)

Tuz ve karabiber

Somon köfte nasıl yapılır?

Muftak robotunda kıyma haline getirdiğiniz somonları bir karışım kabına koyun. Üzerine diğer malzemeleri de ekleyin ve köfte kıvamı alıncaya kadar yoğurun. Elinizle şekillendirip yaklaşık 20 adet köfte elde edin. Fırın tepsisine pişirme kağıdı yayın ve köfteleri dizin. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun!