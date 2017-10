YÖK önümüzdeki haziran ayında ilk kez uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) hem yaptığı değişiklikleri açıkladı hem de sorulara yanıt verdi. İlk değişiklik puan hesaplamayla ilgili oldu. Buna göre sınavın öğleden sonra ikinci oturumuna adı Temel Yeterlilik Testi (TYT) olan ve sabah yapılacak ilk oturumdan 180 puan alan adaylar girecekti.

TAHMİN EDEREK GİRMEYECEK Mİ?

Ama yaklaşık 2 saat içinde barajı aşıp aşamayacağını aday bilemeyecek, “tahmin” edecekti. YÖK, 180 puan barajını ikinci oturumdan sonra hesaplama kararı aldı. TYT’den en az 150 puan almak koşuluyla, adayın TYT puanı ile sınavın ikinci oturumundaki testlerden alacağı puanla birlikte hesaplanacak olan Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanının en az birinin 180 puan olması gerekiyor. Bu durumda aday lisans tercihi yapabilecek.

TARİH SORULARI GERİ GELDİ

İlk açıklamada ikinci oturumun 4 testinden biri olarak açıklanan Türk Dili ve Edebiyatı- Coğrafya-1 testi de içine tarih soruları eklendiği için Türk Dili ve Edebiyatı ve Sosyal Bilimler-1 olarak değişti. Gazete Habertürk'ün haberine göre Sosyal Bilimler testinin adı da Sosyal Bilimler-2 oldu.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testleri (AYT) olmak üzere 2 oturumlu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili merak edilenleri dün YÖK 26 soruda açıkladı:

TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) NEDİR?

Bu teste tüm adaylar girmek zorunda. 40 Türkçe, 40 temel matematik olmak üzere toplam 80 soru var. Testte adayların sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri ölçülecek. SAT sınavı gibi olacak. YGS’de 6 puan varken TYT’de tek puan olacak. Temel Yeterlilik Testi Puanı (TYT-Puanı) 150 ve üzerinde olanlar meslek yüksekokulu programlarını tercih edecek. İki test olma nedeni adayın bilgisinin değil temel yeterliliklerin belirlenmesinden kaynaklanıyor. Sorular ise MEB’in ortak müfredatından seçilecek.

İKİNCİ OTURUM PUANLARI KAÇ TANE OLACAK?

Geçen yıl adaylar lisans programlarını tercih edebilmek için 4 farklı LYS’ye giriyordu ve 9 puan oluyordu. Bu sene öğleden sonra Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Matematik, Sosyal Bilimler-2 ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan tek bir sınava girecekler ve sadece 3 puanı hesaplanacak. Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında alan testlerinin katkısı yüzde 60, TYT katkısı yüzde 40.

SORU SAYISI AZ MI?

MEB müfredatını kapsayan farklı düzeylerdeki öğrenme seviyesini ölçmeye dönük nitelikli sorular yöneltileceğinden, puanların hesaplanmasında bir zorluk yaşanmayacak.

LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BARAJ PUAN NASIL HESAPLANACAK?

Sözel Puan: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Sosyal Bilimler-2 Testi (%50)) %60]

Sayısal Puan: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Matematik Testi (%50) + Fen Bilimleri Testi (%50)) %60]

Eşit Ağırlık Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Matematik Testi (%50)) %60]

Dil Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [Yabancı Dil Testi %60]

HANGİ PUAN HANGİ SINAVDAN

SÖZ: Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2

SAY: Matematik ve Fen Bilimleri

EA: Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Matematik

SÖZ+EA: Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik

200 PUAN GELECEK YIL NASIL DEĞİŞECEK?

TYT puanı 200 ve üzerinde olanlar bu puanlarını bir yıl sonra da kullanabilecek. Ancak adayların sınava girenler içindeki başarı sırası referans alınarak, aldıkları puan takip eden yıldaki bu başarı sıralamasının karşılığına gelen puana dönüştürülecek. Yani aday 200 puanla ilk girdiği yıl kaçıncı başarı sırasında ise bir sonraki yıl da bu başarı sırasında olacak.

SINAV TARİHİ VE SÜRELERİ NEDİR?

YKS, 23-24 Haziran 2018’de yapılacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT) 80 sorudan oluşacak ve 90 dakika sürecek. Adayların her soru için 1.25 dakikası olacak. İkinci oturumda adaylara her biri 40’ar sorudan oluşan 4 test verilecek. Aday en az iki testi cevaplamak zorunda ama isterse tümünü de cevaplayabilir. İkinci oturum süresi toplam 180 dakika. İki testteki toplam 80 soru için her soruya ayrılan süre 2.25 dakika olacak. Aday 3 test yani 120 soru yaparsa her soru için süresi 1.5 dakika, tüm testleri yanıtlarsa 160 soruda soru başına süresi 1.125 dakika olacak. Sınav ücreti toplam 120 TL olacak. Sınav saati ve iki oturum arasındaki süre sonra belirlenecek.

***

GAZETE HABERTÜRK YAZARI MUHARREM SARIKAYA PERVİN KAPLAN SINAVIN AYRINTILARINI DEĞERLENDİRDİ

YKS’den tarih ‘zafer’le çıktı hukuk için de tarih çözülecek

GEÇTİĞİMİZ 12 Ekim’de açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) eleştiriler ve tartışmalar üzerine “revize” oldu. YÖK, iki konuda sınavın içeriğinde önemli değişiklikler yaptı. Bunlardan biri sınavın öğleden sonra yapılacak alan testlerinin yer aldığı ikinci oturumunda eşit ağırlık öğrencilerinin çözmek zorunda olduğu teste “tarih soruları” da girdi. Böylece tarih sorularını sadece sözel öğrencileri değil, eşit ağırlık yani hukuk, işletme gibi bölümlerde okuyan öğrenciler de çözmek zorunda. Bu nedenle de testin artık Türk Dili ve Edebiyatı- Coğrafya-1 değil, Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 oldu.

Bir başka değişiklik ise 180 puan barajı ile ilgili. Tüm adayların katılmak zorunda olduğu Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) iki baraj var. 150 puan barajı önlisans programları için geçerli, 180 puan barajı ise ikinci oturuma girmek için gerekiyordu. Bu durumda aday 180 puan barajını aşamayıp, ikinci oturumda başarılı olursa ne olacaktı?

İşte bu soruna YÖK çözüm olarak 150 puan alanların puanlarını ikinci oturumda çıkacak SÖZ, EA, SAY ve DİL puanlarıyla hesaplayacak. Ama ikinci oturum puanlarından en az birinin 180 olması şartını arayacak. Zaten aday 150 puan altındaysa puanı da hesaplanmayacak. Bu şekilde YÖK, ilk oturumda başarısız, ikinci oturumda başarılı olanların da yargıya gitmelerini önlemiş olacak.

Dün YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile sayfamızda da okuyacağınız sınavla ilgili yaptıkları değişiklikleri konuştuk. Saraç, özellikle sınav sürelerinin belirlenmesi ve programların puan türleri ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

PUAN TÜRÜ DEĞİŞMEYECEK: Bu yıl sınava girecek adaylar için puan türü değişiklikleri söz konusu değil. Örneğin hukuk eşit ağırlıktan yani geçen yılın puanına göre TM puan türünden öğrenci alıyordu. Bu yıl da aynı olacak ve eşit ağırlıktan öğrenci alacak. Geçen yıl bir program hangi puan türünden öğrenci alıyorsa bu yıl da aynı puan türünden alacak. Puan değişiklikleri konusunda adayların endişe duymalarına gerek yok. Geçen sene Türkçe-Sosyal (TS) olarak adlandırılan puan türüne Sözel; Matematik-Fen (MF) olarak adlandırılan puan türüne Sayısal; Türkçe-Matematik (TM) olarak adlandırılan puan türüne de Eşit Ağırlık puan türü karşılık geliyor.

TERCİH YELPAZELERİ GENİŞLESİN İSTEDİK: Süre konusunu belirlerken üzerinde durduğumuz nokta adayların farklı puan türlerinden tercih yapabilmelerine olanak sağlamaktı. Adayın bir puanının hesaplanabilmesi için öncelikle TYT’ye girmesi ardından da ikinci oturuma katılarak burada da iki test çözmesi gerekiyor. Eğer aday 3 test çözerse iki farklı puan türü olacak. 4 testi de yanıtlarsa 3 farklı puan türüne sahip olacak. Farklı puan türleriyle tercih yapmalarını sağlamak adına ikinci oturumda süreyi 180 dakika olarak belirledik. Aday sadece tek puan türüyle tercih yapacaksa iki testten 80 soru çözecek. Bu durumda bir soru için ayıracağı süre 2.25 dakika. Ama iki farklı puan türü olsun isterse 3 test, 120 soru çözecek. Bu durumda da soru başına 1.5 dakikası olacak. LYS’lere baktığımızda da adayın matematik hariç 1.5 dakikası oluyordu. Bu yüzden de bir aday çok rahat 3 testi çözebilir. 4 testi çözmek isteyenin de 1.125 dakikası var.

DİN DERSİNDEN MUAF OLANA FELSEFE SORUSU YOK MU?: YKS’da ikinci oturumda Sosyal Bilimler-2 testinde Felsefe Grubu soruları sosyoloji, psikoloji ve mantık olmak üzere toplam 12 tane. Sözel puanların hesaplanmasında kullanılacak bu testte felsefe sorusu yok. Oysa LYS’de din dersinden muaf olan öğrenciler felsefe sorularını çözüyordu.

