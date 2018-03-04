Taşeron sınavına girmeye hak kazanan işçileri gösteren taşeron başvuru sonuçları, bazı kurum ve bakanlıklar tarafından yavaş yavaş açıklanıyor. Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı taşeron başvuru sonuçlarını gösteren kesin listeleri yayımladı.

Bu gelişme üzerine gözler yapılacak olan taşeron kadro sınavına çevrildi. Peki taşeron kadro sınavı ne zaman? İşte taşeron başvuru sonuçları!

TAŞERON KADRO SINAVI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından taşeron düzenlemesi için oluşturulan www.altisveren.gov.tr adresinde yer alan takvime göre, taşeron kadro sınavı 3 Mart 2018 - 22 Mart 2018 tarihleri arasında 20 günlük süreçte yapılacak. Başvuruları kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan taşeron işçiler, böylece kadrolu pozisyona geçiş sürecinin son aşaması olan taşeron sınavına katılacak.

Taşeron sınavı sonrasında sınav sonuçlarının 23 Mart 2018 - 26 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak olan sınav kuruluna itirazlardan sonra açıklanması bekleniyor. İtirazların incelenmesi ve taşeron kadro sınavı sonrasında kadrolu pozisyona geçmeye hak kazanan işçileri gösteren kesin listelerin ilanı ise 27 Mart 2018 - 31 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak.

Sağlık Bakanlığı’nda il sağlık müdürlükleriyle, bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlarda sözlü sınav yapılırken, her iş kolunda farklı kriterlere bakılacak. Buna göre temizlik hizmetinde “zemin temizliği bilgisi, büro tezimliği bilgisi, elektronik eşya temizliği bilgisi, temizlik malzemelerini hazırlama, temizlik araç gereçlerini kullanma ve hijyen kurallarını uyma bilgisine” bakılacak. Yabancı hasta ve işaret dile tercüme hizmetlerinde ise, çalışana “milli ve kültürel sorumluluklar bilgisi, sözlü, yazılı ve işaret dili tercümanlığı bilgisi, dil, terminoloji ve redaksiyon bilgisi, medikay-tıbbi tercüme bilgisine” bakılarak sözlü sınav notu verilecek. Odacılıkta ise, “büro temizliği ve bakımı, müracat sahiplerini karşılama ve yol gösterme, yazı, evrak ve dosya dağıtma, toplama, koruma ve muhafaza” hizmetleri açısından çalışanlara sözlü sınav uygulanacak.