Taşerona kadroda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda başlayan taşeron düzenlemesi süreci ile birlikte yaklaşık 900 bin taşeron işçisi kadronun verileceği tarih için bekleyişe başlamıştı. Yapılan açıklamalar dahilinde taşeron düzenlemesinin yıl bitmeden tamamlanacağı belirtilmişti. Öte yandan Aydın'da taşerondan kadroya ilk geçiş yapıldı. İşte taşerona kadro düzenlemesinde son durum ve detaylar.

AYDIN'DA TAŞERONDAN KADROYA İLK GEÇİŞ YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taşeron düzenlemesi konusunda yaptığı açıklamanın ardından resmen başlayan taşerona kadro süreci dahilinde gelişmeler yaşanıyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde taşeron firma bünyesinde çalışan hemşirelerin, 4/B kadrosuna geçiş sözleşmeleri imzalandı.

Toplam 31 hemşirenin 4/B kadrosuna geçirildiğini belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, hemşirelerin sözleşmelerini imzalarken, her biriyle sohbet ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Rektör Bircan, "Bundan sonra daha çok çalışın, mesleğinizin hakkını verin ve hastalarımıza nazik ve güler yüzlü davranın" diyerek hemşirelere çalışmalarında başarılar diledi. Törene Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca, ADÜ Genel Sekretervekili Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başmüdürvekili Oktay Pahsa ve personel katıldı.

KİT'LERE KADRO VAR MI?

Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasını öngören düzenlemenin kapsam ve detaylarının birkaç gün içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerindeki 400 bin taşeron işçiyi ilgilendiren kadro düzenlemesi, çalışma hayatının gündemindeki yerini koruyor. Düzenlemenin kapsamıyla ilgili bazı belirsizlikler sürerken bu süreçte işçi sendikalarının talepleri de öne çıkıyor.

Özellikle KİT'lerde çalışan yaklaşık 50 bin taşeron işçisinin de kadro düzenlemesine dahil edilmesini isteyen sendikalar, bu kapsamda 15 Aralık Cuma günü talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'na iletmişti.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu arasındaki görüşmede, KİT’lerdeki yaklaşık 50 bin taşeron işçisinin de düzenlemeye dahil edilmesi yönünde fikir birliğine varıldığı öğrenildi.

Taşeron işçilerin kadroya alınmasını öngören düzenlemeyi bu yıl içerisinde yasalaştırmayı amaçlayan hükümet, yılın bitimine sayılı günler kala çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı. Bu doğrultuda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Maliye bakanlıklarının yürüttüğü çalışmada sona gelindi.

Taşeron işçileri kadroya kavuşturacak düzenlemenin kapsam ve detaylarının birkaç gün içinde kamuoyuyla paylaşılması ve ardından hızlı bir şekilde yasalaşması yönünde adımların atılması öngörülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen toplu açılış töreninde bir vatandaşın "Taşeron ne olacak Sayın Cumhurbaşkanım" diye bağırması üzerine "Bu işte taşeron olmaz. Ama taşeron işi inşallah bu hafta içinde bitiyor" diye cevap verdi. Başbakan Binali Yıldırım ise, "Taşeron ile çalışanların sorununu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile hallediyoruz. 1 hafta içinde inşallah Meclise gönderiyoruz" dedi.

Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığının yoğun bir çalışma yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birlikte işi tatlıya bağladılar inşallah. Bu hafta içinde Meclise gitmesiyle bütçe müzakerelerinin de arkasından inşallah neticeye bağlanacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, taşeron düzenlemesine ilişkin olarak, "Şu anda yaklaşık bir milyonun üzerindeki personel çalıştırmasına dayalı hizmet alkımı ihalesi çerçevesinde çalışan insanlarımız var. Bu düzenlemenin yılbaşından önce çıkmasını istiyorlar. Şu anda taşerondan kamuya geçişle ilgili Çalışma Bakanımızla birlikte iki Bakanlık yoğun bir şekilde çalışıyor.

Hemen hemen çalışmalar teknik olarak tamamlandı. Ana parametrelerle ilgili kararlar oluşturuldu. İnşallah bütün taşeron yanında çalışan vatandaşlarımıza bekledikleri, bir an önce hayata geçmesini istedikleri düzenlemeyi yılbaşından önce hayata geçireceğiz" ifadesini kullandı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI JÜLİDE SARIEROĞLU'NUN TAŞERON AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, çocuk işçiliğine sıfır tolerans ilkesiyle yaklaştıklarını bildirdi.

Sarıeroğlu, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2018 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Sarıeroğlu, gençlerin istihdama katılımı konusunda ileriki dönemde hayata geçirecekleri çalışmalar olacağını belirterek, istihdam seferberliği kapsamında işbaşı eğitim programına daha çok gençlerin ilgi göstermesini beklediklerini ifade etti.

Kadın istihdamını da artırmak istediklerini söyleyen Sarıeroğlu, mesleki eğitim kurslarından son 12 yılda 753 bin kadının faydalandığını dile getirdi.

Çocuk işçiliği konusuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Sarıeroğlu, "Biz çocuk işçiliğine sıfır tolerans ilkesiyle yaklaşıyoruz. Özellikle tarlada çalışan çocuklarla alakalı olarak son iki aydır denetim faliyetlerimizi gerek Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından gerekse iş teftiş tarafından sürdürüyoruz." diye konuştu.

Sarıeroğlu, gazi ve şehit yakınlarıyla ilgili de bazı bakanlıklarla ortak ve bütüncül bir çalışma içerisinde olduklarını aktardı.

Sarıeroğlu, taşeron çalışanlara kadro düzenlemesine ilişkin "Taşeronda çalışan kardeşlerimiz merak etmesinler, yaklaşık iki gün içerisinde çalışmamız tamamlanmış ve yasal zemine kavuşması konusunda adımlarımız atılmış olacak." açıklamasını yaptı.

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