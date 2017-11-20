TBMM'de Meclis Başkanlığı seçimi

Bugün yapılacak Meclis Başkanlığı seçiminde, AK Parti, kendi isteği üzerine yeniden aday olan TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı destekleyecek. AK Parti, her ihtimale karşı yedek bir aday daha çıkardı. Adana Milletvekili Tamer Dağlı da aday listesinde yer aldı.

Seçimde, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP Hakkâri Milletvekili Selma Irmak, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve Bağımsız Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu Meclis Başkanı adayı olarak yarışacak.

SEÇİM NASIL OLACAK?

İlk iki oylamada üye tam sayısının 3’te 2’si (367), üçüncü oylamada ise üye tam sayısının salt çoğunluğu (276) aranacak. Bu nedenle yeni başkanın üçüncü turda seçilmesi bekleniyor.

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre; AK Parti’de Meclis Başkanı adaylığı uzun süre tartışılmış, Kahraman’ın istemesi halinde aday olacağı açıklanmıştı. AK Parti’nin daha önce yaptığı ancak Kahraman’ın ilk dönem adaylığı sırasında yapmadığı “tavşan aday” uygulaması bu kez yürürlüğe konuldu.

'BANA OY VERMEYİN' PROPAGANDASI

Milletvekili listesi açıldı. İl sırasına göre AK Parti milletvekilleri arasında soyadı bakımından ilk sırada yer alan Tamer Dağlı “şanslı” isim oldu. Meclis Başkanlığı seçiminde yıllardır aday olmak isteyen İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu yine aday olamadı. Grupta başkanlıkta değişim bekleyen, bu koltuğa hazırlanan başka isimler de bulunuyordu. Grup başkanvekilliklerinde de değişim olmamasına tepki gösterenlerin seçimde en azından ilk iki turda Tamer Dağlı’ya oy vererek tepkilerini gösterebileceği endişesi dile getiriliyor. Partide kriz ya da fire görüntüsü yaşanmaması için grup başkanvekillerinin yanı sıra, Dağlı da AK Partili milletvekillerine yönelik, “Bana oy vermeyin” çalışması yapıyor.