Tek nefeste suyun altında bisikletle en uzun mesafe gitme rekorunu kırmaya çalışacak

Çanakkale'de serbest dalış branşında milli sporcu olarak ülkeyi uluslararası birçok organizasyonda temsil eden Birgül Erken, 2013 yılında İtalyan sporcu Fabio Falla'nın su altında tüpsüz olarak 67.60 metre bisiklet kullanarak kırdığı dünya rekorunu geçmek için çalışmalara başladı. Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki rekoru kırmak için hazırlanan Erken hedefine ulaşırsa, dünyada su altında serbest dalış yaparak bisiklet kullanan ilk kadın olacak.

İHA'nın haberine göre Çanakkaleli milli sporcu Birgül Erken, kendisine özel olarak hazırlanan kanatlı bisiklet ile su altında en az 68 metreyi giderek rekor kırmayı hedefliyor. Milli sporcu dalış ve bisiklet sporunu birleştirerek su altında bisiklete bindi. Çanakkale Anafartalar Kapalı Yüzme Havuzu'nda bisiklete binerek havuz dibinde pedal çevirerek rekor kırmak için çalışmalarına başladı. 2010 yılında sistemli bir biçimde antrenmanlara başlayan Birgül Erken, serbest dalışın farklı disiplinlerinde hem havuzda hem de denizde Türkiye rekoru kırarak birinci oldu. 2011 yılından bu yana serbest dalış branşında milli forma giyen sporcu, dünya şampiyonalarında iki kez bronz madalya elde ederek Türk bayrağını kürsüye taşıdı. Milli yüzücü Birgül Erken, 2018 Mart ayında rekor kırmak için Çanakkale'de antrenmanlarına devam ediyor.

"BU REKORA GÖZÜMÜZÜ DİKTİK"

Serbest dalış branşında milli sporcu olduğunu ifade eden Birgül Erken, "Bu yıl da ülkemi temsil ettim. 7 yılan beri forma giyiyorum. Serbest dalış azim isteyen bir spor. Dolayısıyla Guinness rekorunu deneyeceğim, biraz daha görünür olmak için bu sporu tanıtmak için. Türkiye sualtı sporları branşlarında yarışıyoruz çünkü biz. Böyle bir rekor denemesine gireceğiz. Bu rekor denemesi daha önce İtalyan bir sporcu tarafından kırılmış erkek bir sporcu. Fabio adında ve 67 metreyle bisikletle tek nefesle sualtından mesafe kat etmiş bir sporcu. Biz de bunu Guinness sayfalarından bulduk araştırdık ve bu rekora gözümüzü diktik. İnşallah bu rekor ülkemize getireceğim ben de" diye konuştu.

"ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKECEĞİZ"

Kendisi için uzun bir süreçten sonra bisiklet kanatlı, içine ağırlıklar doldurulan, bazı teknik ayrıntıları olan bir bisiklet imal edildiğini belirten Erken, "Bu süreç başladı şimdi denemelere başlıyoruz. Bunu duyurmak istedik. Görüşmelerimiz devam ediyor. 2018 yılının ilk aylarında bu rekoru kıracağız. Bu bir mesaj da barındırıyor içinde çevre kirliliğine dikkat çekeceğiz.

Bisiklet kullanımına, özellikle spora işaret edeceğiz. Gençlere örnek olmaya çalışacağız. O rekoru orada kırıp belki de Çanakkale ruhuna armağan edeceğiz. Ben Çanakkaleli bir sporcuyum. Serbest dalışçı sporcuların çoğunun Çanakkaleli olduğunu görüyorsunuz. Burası gerçekten bu işin menbaı gibi. Buradan nice nice öğrenciler yetiştireceğiz. Birçok rekortmene el vereceğiz. Bu yola baş koyduk. Tam zamanlı bu işe odaklıyız. Rekoru kıracağız bunu da hep birlikte kutlayacağız inşallah. Bayan sporcu olarak ilk defa ben yapacağım bu rekoru. Bir sporcu var oda İtalyan erkek bir sporcu. Ama erkek rekoruna gözümüzü diktik. Zaten bayan kategorisi yok. İlk defa ben yapacağım ve 68 metre ile bir metre rekorunu kırmak niyetindeyim. Tabi bu 68 olmaz 70 olur o günkü duruma bağlı. Teknik altyapıyı oturttuktan sonra benim için hiç de zor değil. Çünkü derinlik ve havuz branşlarında iyi bir sporcuyum. Havuz branşlarında şampiyonum" şeklinde konuştu.