Tekirdağ’da seyir halindeki özel halk otobüsünden yola düşen yolcu ölümden döndü. O anlar kameralara yansıdı.

İHA'nın haberine göre, Tekirdağ’da geçimini sağlamak için mendil satan ‘Kadroş’ lakaplı engelli Kadriye E. seyir halindeki özel halk otobüsünde açık olan ön kapıdan yola düştü. Yaşanan o anlar ise otobüsün kamerasına yansıdı.

Otobüsten düşen Kadriye E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya sebep olan şoförün görevinden alındığı öğrenildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER