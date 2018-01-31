Tekirdağspor'un uzun yıllar amigoluğunu yapan ve 'Saddam' lakabıyla tanınan 42 yaşındaki Ertan Tekdemir, birlikte yaşadığı kız arkadaşı 28 yaşındaki Deniz K. tarafından bıçakla öldürüldü. Gözaltına alınan K., sevk edildiği adliyede 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.



DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde, Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Yıllardır Tekirdağspor'un tribün liderliğini yapan Ertan Tekdemir, beraber yaşadığı kız arkadaşı Deniz K. ile arkadaşlarının evinde, alkol aldıktan sonra uyumak için odaya geçti. Çift, henüz bilinmeyen nedenle odada tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüşürken iddiaya göre, K., eline geçirdiği bıçağı rastgele sallamaya başladı. Tekdemir, boynuna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Eve çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Ertan Tekdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olay sonrası Deniz K.'yı gözaltına alarak, emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K., 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.





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