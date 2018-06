Microsoft Türkiye’nin Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Aydın Doğan Vakfı iş birliğiyle yürüttüğü “Teknolojinin Kadın Liderleri” projesi, teknolojide kadınların neler başarabildiğini tüm dünyaya göstermeye devam ediyor. Türkiye’de kadınların teknolojide daha fazla söz sahibi olması ve teknolojide kadın girişimciliğine ilham vermek için bu yıl üçüncüsü düzenlenen Teknolojinin Kadın Liderleri ödülleri 6 Haziran’da Microsoft Türkiye ofisinde gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu.

Etkinlikte konuşan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, “Dijital geleceğe hazır güçlü bir Türkiye için teknolojide ‘Erkek İşi’ ön yargısını kaldırmalıyız. Teknolojide güçlenen kadın her alanda güçlenir” dedi.

Bu yıl 9 farklı kategoride verilen ödüllerin yanında Jüri Özel Ödülü de sahibini buldu. Türkiye’nin dört bir köşesinden, her yaştan ve her çalışma seviyesinden yüzlerce başvuru alındı. Ödüller için, ortaokul-lise öğrencilerinden profesyonel yöneticilere kadar her yaş ve meslek grubundan kadın aday kabul edildi. Türkiye’deki yazılım ekosistemini güçlendirirken kadınları teknolojik gelişmelerin lideri olarak konumlayan Teknolojinin Kadın Liderleri yarışmasının kategori birincileri ile Jüri Özel ödülü alan isimler ve projeler şöyle sıralanıyor:

Yılın Başarılı Kadın Eğitimcisi – Şirin Tekinay - Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Yılın Başarılı Kadın CIO’su – Bidar Özgür Ulutaş - Nobel İlaç CIO / Jüpiter platform uygulayıcısı

Yeni Teknolojilerle Fark Yaratan Kadın Lider – Esra Erdem - Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi / Yapay zeka ve robot sistemleri kullanan fizik tedavi projesi

Bilişimde Fark Yaratan Kadın Lider - Melek Bar Elmas - TOBB Türkiye Yazılım Meclis Başkanı

Yılın Başarılı Kadın Yazılım Geliştiricisi – Figen Aktuna - Akıllı kartlı sistemler ekip lideri

Yılın Başarılı Kadın Girişimcisi – Dilara Keçeci - Teleporter Kurucusu / VR teknolojisi ile e-spor görüntüleme

Engelleri Aşan Kadın Lider – Özgür Baştaş - Pedal arkadaşım Mobil Uygulaması

Genç Teknoloji Yıldızı - İlayda Büyükdoğan – İTÜ / Compocket-elektronik ölçüm cihazı

Geleceğin Teknoloji Yıldızı Adayı – Canda Atalay – Vizyon Koleji / Toku-Uzay havacılık kulüpleri ve yarışmaları

Juri Özel Ödülü - Binnur Görer – Boğaziçi Üniversitesi / Yaşlılara egzersiz robot uygulaması