Telefon dolandırıcılarının bu seferki kurbanı 14 yaşındaki küçük kız

Gaziosmanpaşa'da telefonla kendisini polis olarak tanıtıp 14 yaşındaki kızın üzerinde oyun oynayan dolandırıcılar, ailenin 30 bin TL değerindeki altınlarını alıp kayıplara karıştı. Telefonda bir parola belirleyip kapıya geldiklerinde de küçük kıza bu parolayı söyleyerek eve giren dolandırıcıların dikkat çeken rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı.



İHA'nın haberine göre, bu kez de telefon dolandırıcıların hedefi Gaziosmanpaşa'da yaşayan Karalı ailesi oldu. Geçtiğimiz Perşembe günü evin 14 yaşındaki kızı evde yalnız olduğu sırada telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, bir kuyumcuda soygun olduğunu ve babasının kimliğinin kuyumcuda bulunduğunu söyledi. Babasının polislerin elinde olduğunu ve dayak yediğini söyleyen dolandırıcılar, küçük kızdan evde bulunan altınları kuyumcudakilerle karşılaştırmak için istediler. Küçük kızın tedirgin olması üzerine dolandırıcılar evde bulunanların kimlik bilgilerini söyleyerek kızı inandırmaya çalıştılar. Yaklaşık 2 saat süren telefon konuşmasının ardından ikna olan küçük kız 30 bin TL değerindeki altınları dolandırıcılara teslim etti. Altınları alan dolandırıcılar kayıplara karışırken, olaydan sonra eve gelen baba Yusuf Karalı ise durumu polislere bildirdi.

ALTINLARI ALARAK KAYIPLARA KARIŞTILAR

Yapılan telefon konuşmasında ikna olan küçük kızdan dolandırıcılar, evde bulunan altınları poşete koymasını istedi. Daha sonra ise eve geleceğini söyleyen dolandırıcılar, kapıya geldiklerinde 'Bayrak' diyeceğini küçük kızın da 'Vatan' diyerek altınları teslim etmesini istedi. Yaklaşık 2 saat süren konuşma sonrasında eve gelen dolandırıcılar parolayı söyleyip altınları alarak kayıplara karıştı.

Küçük kızı ikna ettikten sonra altınları almak için eve gelen dolandırıcı, bina girişindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Eve doğru yürüyen dolandırıcının rahat bir şekilde elini kolunu sallayarak binaya girmesi dikkat çekti.

"BU BİLGİLERİN ÇETELERİN ELİNE GEÇMEMESİ LAZIM"



Bu bilgilerin dolandırıcı çetelerinin ellerine geçmemesi gerektiğini söyleyen Baba Yusuf Karalı, "Benim çocuğuma bizim kimlik numaralarımız 88 yılında İzmir'de oturduğumuz. Sonra çocuğun Fatih İmam Hatip Ortaokulunda okuduğu bunlar bu bilgileri nereden kopyalayıp nasıl alıyorlar. Bunları bu olaylarda kullanıyorlar doğruymuş gibi kendilerini sahte polis olarak gösteriyorlar. Böylece tuzaklara gelerek dolandırıcılık yapıyorlar. Bilgilerimi sanki benim ailemden biriymiş gibi bütün her şeyimizi biliyorlar. Bunun üzerinde durulmasını istiyorum. Bu da çok sık yaşanıyor Türkiye genelinde kopyalama olayı gibi internetteki hackerlardan mı düşürülüyorlar neden veriyor, bir türlü bunu ben çözemedim. Bizde bunun bulunmasını istiyoruz. Bu bilgiler bunların ellerine nereden geçiyor. Bu bilgilerin kolay kolay dolandırıcı çetelerinin ellerine geçmemesi ve vatandaşlarında canını yakmamaları gerekiyor. Bunun üzerine gidilmesini istiyorum" dedi.

"BEN 'BAYRAK' DİYECEĞİM SEN 'VATAN' DİYECEKSİN"

Olayda küçük kızın telefonda neler konuştuğunu anlatan Emrah Usta, "14 yaşında olan küçük baldızıma saat 10.00 civarlarında telefon açıyorlar. Yeşilpınar'da kuyumcu soyuldu babanızın kimliği kuyumcuya düştü babanızın kimliği bizim elimizde diyorlar. Evinizdeki altınlarla kuyumcudaki altınları karşılaştıracağız diyorlar. Böyle telefonda iki saat bir konuşma oluyor. Baban elimizde ve biz polisiz diyerek oyalıyorlar. Babanı polisler şuanda dövüyorlar diyorlar. Babanı sen kurtaracaksın diyorlar. Telefonda baya bir konuşma olduktan sonra buraya geliyorlar ben 'Bayrak' diyeceğim sen 'Vatan' diyeceksin diyorlar. Kayınbabam, kayınvalidemin TC'sini falan her şeyini biliyor bu kişiler. İzmir'de oturduklarını da biliyorlar. Sivil polisler evinizin her tarafını sardı diyorlar" şeklinde konuştu.

"POŞETİN İÇİNDE YAKLAŞIK 30 BİN TL DEĞERİNDE ALTINIMIZ VARDI"



Poşetin içerisinde yaklaşık 30 bin TL değerinde altınları olduğunu söyleyen Emrah Usta, "Baldızım şüpheleniyor. Siz polis misiniz ben nereden anlayacağım sizin polis olduğunuzu diyor. O anda biz gazi karakolundan arıyoruz diyorlar. 155'i arayın diyorlar. Telefonu kapatmadan 155'i tıkla diyor. 155'i tıklıyor. Gazi Karakolu bizim polisimiz korkulacak bir şey yok diyor. Size yardım etmeye geldiler diye öyle ikna etmeye çalışıyor. Daha sonra buraya geliyorlar ve parolayı söyleyerek poşeti alıp gidiyorlar. Poşetin içerisinde yaklaşık 30 bin TL değerinde altınımız vardı. Güvenlik kamarasından aldım ben görüntülerini şikayetçi olup polislerimize ifademizi de verdik. Her şeyimizi anlattık" diye konuştu.

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