9 ay önce, Gümüşsuyu’nda giriş katındaki bir kayıt stüdyosuna, Ses Sanayii’ne gittim. Girer girmez müzik durdu, Teoman karşımda oturuyordu. Aslında oraya Teoman’la başka bir projesi için konuşmaya gitmiştim. Yeni albümü üzerinde çalıştığını biliyordum; ben dinlemeye o da dinletmeye hevesli olunca bu hafta piyasaya çıkan Koyu Antoloji’den birkaç parça dinleme şansı yakaladım. Dinlerken Teoman’ın memnun olduğunu anlıyordum, kül tablasındaki sigarayı unuttu, üst dudağı hafif yukarı kalktı ve bir yere odaklandı. HT Cumartesi'nden Ece Ulusum'un haberi...

Öyle farklı bir Renkli Rüyalar Oteli ve Yalnız Kalpler Sütunu dinledim ki... Acayip intro ve en güzeli de outro’ları vardı. Bittiğinde “Zamanında seviliyor diye basmışız gitarı, sözler çok geride kalmış. Biraz onları ortaya çıkarmak istiyorum. Ticari kaygılarım yok, canım nasıl istiyorsa öyle yapacağım” dedi, sonra dönüp “Nasıl?” diye sordu. Heyecandan yalnızca “Güzel” deyiverdim. Oysa diyeceklerim vardı.

İlk versiyonlarından çok uzak, hatta alıştığımız Teoman’a da uzak. Şarkı sözü yazarı kimliği daha ön planda, kendi dediği gibi şarkıcı değil de anlatıcıydı. İnsanın ezbere bildiği bir parçanın yeni halini kabul etmesi zor olur ancak o günden beri ilk hallerini dinlemek istemez oldum. Anlayacağınız, ben bugünü epeydir bekliyordum. Gerçi bu süreçte dayanamayıp (elbette reklam filmiyle eşzamanlı) yeni formuyla Paramparça’yı tipografik bir videoyla yayınladı, dijital platformlarda servis etti. Sevildi, Spotify’da popüler ilk 5 parçası arasına girdi. Böylece dinleyici de yeni albüme hazırlıksız yakalanmamış oldu. Tipografik video sevildi, Teoman’ın da hoşuna gitti... İlginç ama bence ileride çoğu müzisyenin yapacağı bir karar aldı; Koyu Antoloji’deki tüm parçalara bir video hazırlattı, Youtube kanalında yayınlanacak. Zira Guardian’ın araştırması Türkiye’de en çok müzik dinlenen platformun ses kalitesini düşürmesine rağmen hâlâ Youtube olduğunu göstermişti... O da yoluna sadece internetten ilerleyeceğini açıklayarak, televizyonda dönen klipler dönemini kapattı.

‘ONLARI SEVİYORUM’

Albüm sonunda çıktı. 2 CD’li... Önümüzdeki aylarda, 3 LP’lik bir box set’i de çıkacak. Baştan söyleyelim, bu albüm daha çok aldığı albümün kartonetini satır satır okuyan ve müzik dinlemek için gerçekten zaman ayıran dinleyiciler için. Bunu ben değil aslında Teoman söylüyor. Bilgisayarının başına oturup basına bir mektup yazıp yolladı. Böylece biraz da kendini ve albümünü peşinen anlattı: “Şarkıları seçerken, şarkı yazma stilimi en iyi gösterenleri almaya çalıştım. Sadece buna dikkat etmedim, ayrıca yan yana birbirini tamamlayacak olmalarını da bir kıstas olarak aldım. Bu albüme aldığım şarkıların çoğunluğu, hit şarkılarımın yanında biraz geri kalmış olanlar. Ticari olarak bana çok katkıları bulunmasa da ben o şarkıları yazmak için çok uğraştım ve onları seviyorum...”

Karşınızda diğerlerine benzer bir remix albüm yok. Gerçek anlamda adına yakışır koyu bir albüm var. Teoman “Dramatik bir filmin soundtrack’i havasını vermek istedik” dese de bu müzikal açıdan Teoman’ın en şeffaf hali. En başta sesi... Kimi zaman ‘kirliliğiyle’ pes düzeyde, kimi zaman da konuşur gibi... Bazı parçaları öylesine kaydederken çok sevip o hallerini bile kullandı.

İllaki sevmeyeni, “Eski parçalarının ekmeğini yiyor” diye eleştireni çıkacak ancak Teoman’ın olayı bu; eleştiri bulutunun içinden sessiz sakin yaptığı işlerle çıkmak. Gerçi o şimdi çok istediği bu albümü yapabilmenin tadını çıkaracak, gerisini de düşünmeyecektir...

Teoman gölgede sözler çiçek açtı

Albümdeki tasarım Esen Demirci’ye ait. Teoman’la birkaç iş daha yapmış, epey de beğenilmişti. İlk albüm kapak taslakları daha farklıydı. Teoman kendi fotoğrafını kullanmayacaktı. Başta Rönesans dönemi bir natürmort tablo gibi bir vazo içinde yumuşak renkte çiçekler olacaktı... Şimdi vazo gitmiş, çiçeklerin yanına gölgede kalan Teoman gelmiş.

26 Teoman’ın Koyu Antolojisi’nde 26 parça bulunuyor.

Albümde tüm gitar ve bas gitarlarda Safa Hendem, piyano ve klavyelerde Mehmet Cem Ünal, davulda Gencay Kıymaz, perküsyonda Burak Gürpınar, geri vokalde Melise Uzunarslan ve klasik gitarda Tuğrul Akyüz var.