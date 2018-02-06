SpaceX ve Tesla şirketlerinin kurucusu Elon Musk, şimdiye kadar yapılmış en güçlü roketlerden birinin içerisine Tesla Roadster koyarak Mars'a gönderdi. Saturn 5'ten bu yana en yüksek taşıma kapasitesine sahip roketin ağırlığı 2 bin 250 ton.
FALCON HEAVY CANLI YAYINDA BÖYLE FIRLATILDI
Fırlatma sonrası kapsülden ayrılan roketler ise dünyaya döndü. Fırlatmanın başarılı olduğu öğrenildi.
Patlatıldıktan üç dakika sonra, sürat artırıcı roketlerinden ayrılan Falcon Heavy ve ikinci etap Dünya yörüngesine doğru ilerledikçe en riskli bölümün sona erdiği bildirildi. 2 roket görevini tamamladıktan sonra sorunsuz dünyaya geri döndü. Falcon Heavy ise önümüzdeki saatler boyunca, Dünya'nın Van Allen radyasyon bandını dolaşacak.
Uzmanlar, ilk defa bir hükümet yerine özel bir şirket tarafından yıllarca uzaya yük taşıyan Falcon 9 roketinin turbo şarjlı versiyonunun piyasaya sürülmesi ile uzay uçuşunda önemli bir kilometre taşı konulduğuna dikkat çekiyorlar.
KOLTUĞA SPACEX'İN GÖMLEK GİYSİLERİNİ GİYEN BİR MANKEN OTURDU
Bu arada Falcon Heavy'in ilk kez bir otomobil taşıması uzay yolculuğuna olan ilgiyi artırdı. Elon Musk'ın diğer firması Tesla tarafından üretilen elektrikli bir spor otomobil kırmızı Roadster'ın sürücü koltuğunda SpaceX'in gömlek giysilerinden birini giymiş bir manken oturdu.
Falcon Heavy'in ilk uçuşu ile daha büyük roketler geliştirmek için SpaceX'e güç verdiğini belirten uzmanlar Musk'un Mars'a insanları gönderme hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olabileceğini ifade ediyorlar.
YAKLAŞIK 6 AY SONRA MARS'A ULAŞACAK
Falcon Heavy roketinin kapsülünde yer alan Tesla aracının yaklaşık 6 ayda Mars'a ulaşması planlanıyor. Saatte 40 bin kilometre hıza ulaşacak. Bu hız, ses hızından da fazla. Üstü açık Tesla aracının içinde aynı zamanda SpaceX tarafından tasarlanan bir uzay giysisi de bulunuyor.
MİLYARLARCA YIL YÖRÜNGEDE KALMASI BEKLENİYOR
Elon Musk, roketle gönderilen aracın müzik setinde ise David Bowie'nin Space Oddity şarkısının çalacağını söyledi. Aynı zamanda Musk, aracın yörüngede bir kaç yüz milyon hatta milyarca yıl kalacağını tahmin ettiklerini belirtti.
Falcon roketleri arasında daha önceden uzay görevi yapan 2 roket bulunuyor. Bu roketler, görevlerinin ardından dünyaya geri dönmüş ve üslerine dikey bir biçimde başarılı iniş gerçekleştirmişti.
— SpaceX (@SpaceX) February 6, 2018
Elon Musk’ın kendi kişisel Tesla Roadster aracı Mars’a doğru yolculuğa çıkacak.Kennedy Uzay İstasyonu'ndan fırlatılacak olan roketi fırlatmak için NASA ile bir kontrat da yapıldı. 2 bin 250 ton ağırlığındaki roketin fırlatıldıktan sonraki en kritik anı ilk 3 dakika olarak gösteriliyor. Bu sürede roketin seyri yörüngeye oturma durumunu belli ediyor.
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