Ht Cumartesi'nden Mete Aker'in haberi...

Sözlerinizde neler anlatmak istiyorsunuz?

Çoğunlukla şarkılarımızı, hepimizin yaşadığı duygusal iniş ve çıkışları anlamlandırmanın bir yolu olarak görüyoruz. Sevgi ve kayıp güçlü temalar. Sözlerimizde dinleyenlerin kendilerinden bir şeyler bulması önemli.

Peki dünyanın durumu sizi nasıl etkiliyor?

Kimse dünyada olan biteni görmezden gelemez. Belki de sanatçılar buna en çok tepki gösterenler. Pek çok farklı şekilde haber alıyoruz ve bunların çoğu dikkat çekmek için dram eklenmiş olanlar... Bu, küresel ayaklanmanın gerçek olmadığı anlamına gelmez. Bu tip olaylar her zaman vardı ama ne kadar önemli olduğunu yeni kavradık ve bu iyi bir şey. Uzun süredir artan ilerleme ve özgürlükten keyif alanlar, dünya görüşlerinin, düşündükleri kadar çok kişi tarafından paylaşılmamasından dolayı son birkaç yılda şoke oldu. Yeni albümümüz de zamanın bu ruh haline tepki gösteriyor.

Turnedeyken unutamadığınız anılarınız var mı?

Çok! Bir turnede İngiltere’de küçük bir mekânda çalarken şarkının bir kısmında gözlerimi kapatıp kendimi kaptırdım. Gözlerimi açtığımda önümde bir köpek vardı. Büyük bir Alsas çoban köpeği sahneye çıkmış bizi kokluyordu! Sonra köpeğin işitme engelli olduğunu fark ettik.

Sizce müzik tarzı her albümde değişmeli mi?

Değişimin ne kadar büyük olduğuna bağlı. Albümlerimizi birbirine bağlayan net bir yolculuk var. Bununla beraber, farklı enstrümanlar ve yeni atmosferlerle ilgi alanlarımızı her zaman taze tutmayı amaçlıyoruz. Yeni albüm Ghost Alive için samimi yanımızı keşfettik. Son birkaç albüme göre daha doğal enstrümanlarla bu ruh halini yansıtmak istedik. Gitaristimiz Andy, yaylıları farklı bir şekilde düzenledi ve bu bize yeni bir coşku verdi. Diğer 6 albümümüzde olduğu gibi dinleyicimizle olan güçlü bağımızı koruduk.

Bu albümler arası yolculuklarınızda sizi neler etkiliyor?

Oasis, Radiohead ve Prodigy bunlardan bazıları sanırım.

Hepsi harika sanatçılar ama hepimiz farklı sanat dallarından ilham alıyoruz. Sadece farklı müzik zevklerine sahip değiliz ayrıca romanlar, filmler ve hatta podcast’ler bile yeni fikirler verebilir. Bilhassa insan ruhuyla ilgili bilgi veren destansı yolculukların yaratıcıları Hemingway, Steinbeck ve Vonnegut gibi büyük Amerikalı yazarları seviyorum.

‘YENİ BİR COŞKU VAR’

Sizin başka sanat dalları ve müziklerden etkilenerek yaptığınız parçalar, birçok film ve dizide kullanılıyor. Onları izlediğinizde neler hissediyorsunuz?

Sound’umuz her zaman görsellerle uyumlu oldu. Bu, kariyerimizin büyük bir parçası. Birçok yapımcı, müziğimizi sinematik nitelikleri için seçti, şanslıyız.

Gelecek planlarınız nedir?

Yeni çıkacak albüm, son birkaç albümümüzden çok daha doğal. Aslında 3’üncü albümümüz ‘Cold Still’ albümüne daha çok benziyor. Arp ve flugelhorn gibi hiç kullanmadığımız enstrümanlar var. Ancak parçalar yine bizim tarzımızda. Anlatılan hikâye daha kişisel. Umuyoruz ki bu, herkese empati ve merhamet duygusu verir. Bu yıl daha fazla turne olacak ve biz daha önce olmadığı kadar fazla insana çalacağız.