THY Pilot İstihdamı Bilgilendirme Toplantısı, şirketin Yeşilköy'deki Uçuş Eğitim Merkezi'nde yapıldı.
Pilot istihdamı hakkında basın mensuplarına bilgi veren Çay, yeni uçaklara yönelik pilot istihdamını artırmak amacıyla çalıştıklarını, yurt içi ve dışına pilot adaylarını eğitimlere gönderdiklerini kaydetti.
Çay, pilot olmanın bilindiği kadar zor olmadığını ifade ederek, pilotların yaklaşık 25 bin lira maaşla işe başladıklarını belirtti.
THY'de pilot olmaya hak kazanan adayların 2 yıllık eğitime gönderildiğini dile getiren Çay, "Eğitim sürecinde bu arkadaşlarımızın konaklaması, ihtiyaçlarının yanı sıra cüzi bir miktar da olsa maddi olarak destekliyoruz. İki yıllık eğitim sonucunda arkadaşlar, filomuzda pilot olarak uçabiliyor. Eğitimlerde yer dersleri var. Simülatör eğitimleri var. Ondan sonra tek motorlu uçaklarla bir eğitimleri var. En sonunda bizim jet motorları dediğimiz uçaklarla da eğitimleri devam ediyor." diye konuştu.
Abdulkerim Çay, ihtiyaçları kapsamında yaklaşık bin pilot alacaklarını, bunun için öncelikle adaylara kendi uçuş okullarında eğitim vereceklerini söyledi.
Yurt içindeki uçuş okullarıyla da anlaşmalarının olduğunu kaydeden Çay, dünyanın farklı yerlerine pilot adaylarını eğitim için gönderdiklerini bildirdi.
Pilot lisansı olan lise mezunu kişileri pilot olarak çalıştırabildiklerini dile getiren Çay, "Kendimize yetiştirmek için başvuracak arkadaşların en az iki yıllık üniversite mezunu olmaları lazım. Pilot alımında hedefimiz belli. Aslında biz hedefimizi kendi planlamamıza göre yapıyoruz. Hem dar hem geniş gövdede yeni uçak siparişleri var. Malumunuz olduğu üzere yeni havalimanına da geçeceğiz. Yeni havalimanına geçtiğimizde büyüme oranı ve kapasitede artışlar olacak. Bu nedenle ihtiyacımızı karşılamak üzere bin pilot şu andaki hedefimiz." ifadelerini kullandı.
Çay, başvurulanların zaman zaman yaklaşık 80 bine çıktığını, bunlardan şartlara uygun olmayanların elendiğini dile getirdi.
Pilotların eğitiminin ciddi şekilde yapıldığını dile getiren Çay, "Bu işe gerçekten gönül vermiş bir insan, bir şekilde çabaladığında süreçleri geçebiliyor. Buna yönelik birçok örneğimiz var." şeklinde konuştu.
18-24 AY ARASI EĞİTİM
Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu markası THY, son yıllarda yakaladığı başarı ve artan yolcu talebi dolayısıyla bir yandan filosunu ve uçuş ağını genişletirken diğer yandan da 4 bin 500 pilottan oluşan kokpit ekibine yeni pilotlar katıyor.
Bu yıl, THY, yetiştirilmek üzere pilot aday adayı ilanına başvuracaklar arasından başarılı olan tüm adayları kendi bünyesinde istihdam etmeyi planlıyor. Adaylar 4 ay kadar sürecek seçim sürecinde başarılı olmaları halinde Yetiştirilmek Üzere Pilot Akademisi'ne katılacak. Pilotluğa dair öğrenilmesi gerekenlerin aktarıldığı, yaklaşık 18-24 ay süren eğitimler sonrasında adaylar ikinci pilot olarak işe başlayacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.