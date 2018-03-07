İtalya'da hava trafik hizmetleri personelinin gerçekleştireceği grev nedeniyle Türk Hava Yolları seferlerini iptal etti.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"08.03.2018 tarihinde 12.00-16.00 saatleri arasında hava trafik hizmetleri personelinin gerçekleştireceği grev nedeniyle belirtiler saat dilimlerinde Roma, Venedik ve Milano havalimanlarına icrası planlanan tüm seferlerimiz iptal edilmiştir."

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