Rusya’da 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde düzenlecek olan 2018 Dünya Kupası’nın bir kazananı da şimdiden Türk Hava Yolları oldu. THY, dünyanın her yerinden binlerce futbolseveri İstanbul aktarmalı seferlerle en başarılı uçuş noktaların başında gelen Rusya’ya taşıyacak.

THY turnuva maçlarının yapılacağı 11 şehirden Samara, Moskova Saint Petersburg, Soçi,Rostov, Kazan ve Ekaterinburg’a direkt uçuyor.Bunun dışında Kalingrad, Nijny Novgorod, Sarans, ve Volgograd’a ise Rus UTair ile yaptığı ortak uçuş anlaşması ile tek biletle Moskova aktarmalı bu kentlere de uçma fırsatı sağlıyor.



HER KITA’DAN YOĞUN İLGİ VAR



Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Türk Hava Yolları’nın tunuvayı yerinde izleyecek futbolseverlerden dolayı Rusya seferlerindeki rezervasyonlarda önemli artışlar yaşanıyor.Kuzey ve Güney Amerika’da dahil birçok noktadan İstanbul aktarmalı Rusya’ya rezervasyon yapıldı.

THY’nin İstanbul Rusya karşılıklı, hem de İstanbul’a her kıtadan olan uçuşlarında çok sayıda futbolsever THY biletlerine ilgi gösterdi. Özellikle turnuvada yer alacak ülkelerden THY’ye gruplar halinde rezervasyonlar birbiri ardına yapıldı.

Turnuvanın son dört maçının, Moskova'daki Luzhniki ve Saint Petersburg'daki Krestovsky Stadyumlarında oynanacak olması bu kentlere olan uçuşlara olan talepleri daha da artırdı.



2 MİLYONU GEÇEREK REKOR KIRACAK



THY turnuva döneminde yoğun talepler nedeniyle Rusya’ya bazı noktalara ek sefer koyarkan uçak tiplerini de büyüttü.Bazı seferlerini geniş gövdeye çevirdi. İstanbul aktarmalı transit olarak Rusya’ya gidecek futbolseverlerin yoğun talepleri nedeniyle yüzde 80'lerin üzerinde olan doluluk oranları da transit yolcu sayısı da arttı.



THY geçtiğimiz yıl Rusya seferlerinde 1 milyon 850 bin yolcu taşıdı. Bu yolcuların bir milyon 350 bini sadece Moskova uçuşlarında seyahat etti.

Turnuva ve düzelen ilişkilerin bu yıl 2 milyon yolcuyu rahatlıkla geçilerek rekor kırılmasına yol açacak. Edinilen bilgilere göre bu yılın Ocak-Mayıs dönemi geçtiğimiz yılların aynı dönemine göre Rusya seferlerinde en fazla yolcu taşınan dönem oldu.

THY geçtiğimiz günlerde başladığı Krasnodar seferi ile Rusya’da 10 noktaya uçuyor.